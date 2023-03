SPETTACOLO al teatro comunale, l'appuntamento è per giovedì alle 21.15

Ultimo appuntamento della ricca stagione teatrale a Treia che quest’anno ha regalato serate di riflessione e comicità. Ci penserà una donna, Barbara Foria giovedì alle 21.15 a chiudere la stagione del Teatro comunale con il suo spettacolo “Volevo nascere scema”. Originariamente previsto per il 17 marzo, a causa di impegni lavorativi dell’attrice lo show è stato riprogrammato e porterà in scena, attraverso monologhi e personaggi, i surreali controsensi del nostro vivere quotidiano per dimostrare che in fondo essere intelligenti ha i suoi svantaggi. A metà del suo cammino, Barbara Foria, persa nella selva oscura dell’esistenza, è una donna “in guerriera”, che affronta le battaglie quotidiane con ironia e combatte con irriverenza il politicamente corretto: senza filtri, senza figli, senza marito, senza suocera, senza gatto nè cane, e come unica certezza di vita, una persistente cervicale. Ma allora, come può una donna del XXI secolo vivere i propri rapporti interpersonali senza ansie da prestazione, senza paura del futuro e, soprattutto senza ritocchi di Instagram? Raggiungere la felicità è semplice: basta rinascere scemi o fingere di esserlo per non andare “in guerra”.