TOLENTINO - L'appello di Elvin Fattinanzi dopo che sabato qualcuno ha portato via la vettura in via Brodolini. Il fatto denunciato ai carabinieri. Dopo il furto l'auto è stata ripresa mentre imboccava la superstrada

«Aiutateci a ritrovare l’auto di mio nonno, l’hanno rubata e lui ci era molto affezionato», l’appello è di Elvin Fattinanzi dopo che sabato scorso, a Tolentino, qualcuno ha portato via una Fiat Panda. Non un’auto di particolare valore quella che apparteneva a Gabriele Tarquini, 80 anni, ma «mio nonno c’è molto legato – riprende Elvin -. Sabato aveva da poco parcheggiato sotto casa, in via Brodolini. Ha visto dei vicini seduti sulle panchine e si è fermato a fare quattro chiacchiere con loro. Ma quando è andato a riprendere la Panda per portarla in garage, come fa sempre, si è accorto che l’auto non c’era più. Erano le 17,30».

Il proprietario ha subito sporto denuncia. I carabinieri del comando di Tolentino hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della città. La Fiat Panda è’ stata ripresa dagli occhi elettronici posti nei pressi di via Madre Teresa di Calcutta (vicino l’autolavaggio in Zona Le Grazie) alle 17,40 quando, condotta da un uomo, imboccava la superstrada 77. La speranza di nonno e nipote è quella di ritrovare quella umile e fedele compagna a quattro ruote di tante avventure. L’auto è targata CH619LK ed è stata immatricolata il 21 luglio del 2003. «Chiunque la veda può contattare questo numero di telefono: 3290839810» conclude il nipote.

(Fra. Mar.)