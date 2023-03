ECCELLENZA - Andrea Lattanzi e Zira trascinano la squadra di Bolzan ai piedi della zona playoff. I biancorossi perdono dopo tre risultati utili, contro il Marina, e scivolano di nuovo in zona playout

Il Valdichienti espugna la tana del Fabriano Cerreto e si porta a sole due punti dalla zona playoff. In terra anconetana succede tutto nel primo tempo: Andrea Lattanzi sblocca dopo appena quattro giri di lancette, di testa sugli sviluppi di una punizione laterale. I cartai pareggiano al 28′ con Bazziccheri, il più lesto ad arrivare su una palla morta in area ospite. Mentre Zira, al 37′, con un tiro dal limite regala il successo ai ragazzi di Bolzan, i quali domenica prossima ospiteranno il Marina, che oggi ha sgambettato il Chiesanuova. La squadra di Giorgini vince 3 a 0 lo scontro diretto per la salvezza e i biancorossi di Mazzaferro cadono dopo tre risultati utili consecutivi, di nuovo in zona playout in seguito al sorpasso della Maceratese. Nel prossimo turno sfida interna all’Atletico Gallo Colbordolo.

La cronaca di Marina – Chiesanuova. Ospiti privi di Morettini e Molinari. Al 5′ locali pericolosi con Pierandrei ma la difesa biancorossa si salva. Al 12′ scambio Tittarelli – Mongiello, Barzanti manda in angolo. Al 17′ Chiesanuova ancora pericoloso con Mongiello, che di testa impegna Barzanti in corner. Al 35′ su traversone dalla destra di Piermattei, Pieradrei incorna e batte Zoldi. Reazione del Chiesanuova: traversone di Farroni in area per Mongiello che pareggia ma l’assistente alza la bandierina poiché la palla oltrepassa la riga di fondo campo. Al 43′ raddoppio del Marina: affondo di Medici, sul secondo palo Nacciariti di testa batte Zoldi. Allo scadere Mongiello può riaprire la gara su punizione, bravo Barzanti a salvare in corner. Nella ripresa parte bene il Marina. Al 50′ punizione di Brugiapaglia, la barriera si apre ed è il tris locale. Al 60′ il Chiesanuova rimane in dieci per il doppio giallo di Lapi. La gara si spegne, il Marina controlla il Chiesanuova, che non riesce a sfondare.

Il tabellino di Marina – Chiesanuova 3-0:

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano (80′ Droghini), Rossetti (46′ Brugiapaglia), Giovagnoli, Carloni, Piermattei, Testoni, Pierandrei (78′ Gabrielli), Nacciariti (74′ Candolfi), Gagliardi. A disp.: Mancini, Vinacri, Omenetti, Pedini, Catalani. All.: Giorgini.

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (75′ Giri), Iommi, Wholein, Canavessio, Lapi, Cicconetti, De Cesare (54′ Bonifazi), Tittarelli, Mongiello (70′ Monteneri), Farroni (60′ Salvucci). A disp.: Carnevali, Rapaccini, Carboni, Pasqui, Vitali. All.: Mazzaferro.

TERNA ARBITRALE: Giannì di Reggio Emilia (Bruscantini di Macerata – Baldisserri di Pesaro).

RETI: 35′ Pierandrei, 43′ Nacciariti, 50′ Brugiapaglia.

NOTE: ammoniti: Pasqui, Brugiapaglia. Espulso al 60′ Lapi (doppio giallo). Recupero: 7′ (2′ + 5′).

Il tabellino di Fabriano Cerreto – Valdichienti 1-2:

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini, Carnevali, Nunzi (20′ s.t. Santinelli), Lucarino, Lispi, Capristo, Gabrielli (28′ s.t. Grezzana), Bezziccheri (41′ s.t. Franconi), Magnanelli, Gubinelli (20′ s.t. Pataracchia). A disp.: Bruni, Paoletti, Perini, Barilaro, Mulas. All.: Destro.

VALDICHIENTI: Cingolani, Calcabrini (33′ s.t. Mazzieri), Tombolini, Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Zira (25′ s.t. Gisbani), A. Lattanzi (33′ s.t. Di Molfetta), Palmieri (17′ s.t. Passewe), Trillini (15′ s.t. Sfasciabasti), Del Brutto. A disp.: Rossi, Alessandrin, Morresi, S. Lattanzi. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Ferroni di Fermo (Belogi di Ancona – Giacomucci di Pesaro)

RETI: 4′ p.t. A. Lattanzi, 28′ Bezziccheri, 37′ p.t. Zira.