INTERVENTI dei vigili del fuoco in diverse zone e in particolare a Camerino e San Ginesio

Vento forte in provincia, colpito soprattutto l’entroterra Maceratese dove sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco a partire da dopo le 12 di oggi. In particolare i pompieri stanno intervenendo per alberi caduti e cavi elettrici pericolanti. Una decina sono gli interventi nell’entroterra e in particolare i comuni più colpiti sono San Ginesio e Camerino. Anche ieri c’erano stati danni in provincia a causa del forte vento. A San Severino era caduto un grosso albero in via del Vallato che era stata chiusa.