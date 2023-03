SAN SEVERINO - E' successo questa mattina in via del Vallato, ora tornata transitabile dopo il lavoro di uomini e mezzi dell’ufficio Manutenzioni del Comune

E’ tornata transitabile, dopo il lavoro di uomini e mezzi dell’ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino, via del Vallato chiusa questa mattina, intorno alle 7,45, a causa della caduta di un albero sulla sede stradale per via del forte vento. Il cedimento della pianta, una quercia di medie dimensioni, ha ostruito il passaggio sia agli automezzi che ai pedoni. Sul posto la Polizia Locale ha immediatamente predisposto le necessarie deviazioni.