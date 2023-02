OMICIDIO MASTROPIETRO - A Perugia nuova udienza, ascoltati due uomini che avevano avuto rapporti con la 18enne uccisa a Macerata nel 2018. Fuori dal Palazzo di giustizia striscioni degli amici della ragazza che chiedono giustizia

Omicidio di Pamela, sentiti a porte chiuse i testimoni del processo d’appello bis contro Innocent Oseghale. A Perugia è in corso il secondo processo contro il nigeriano già condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 18enne romana, uccisa a Macerata nel gennaio 2018. I giudici della Corte d’assise d’appello del capoluogo umbro devono pronunciarsi solo sull’altra accusa contestata a Oseghale, quella di violenza sessuale.

Oggi il presidente della Corte ha accolto la richiesta dell’avvocato di uno dei testimoni di celebrare l’udienza a porte chiuse. Si tratta di due uomini con cui Pamela aveva avuto rapporti dopo aver lasciato la comunità e prima di essere uccisa. Nella richiesta di essere sentito a porte chiuse il legale del testimone ha parlato della necessità «di tutelare la riservatezza del testimone che è stato già vittima dell’indesiderato clamore mediatico connesso alla vicenda e la sicurezza dello stesso».

Presenti in udienza il padre e la madre di Pamela, ma non l’imputato. Anche oggi amiche e amici della giovane hanno tappezzato la piazza all’esterno di Palazzo di Giustizia con striscioni a sostegno della famiglia della vittima e contro Oseghale. “Giustizia per Pamela Mastropietro” si legge in uno di questi, accanto alla foto della giovane.

