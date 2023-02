MARTEDI' GRASSO - La scena del crimine realizzata dalla quinta classe del liceo linguistico e delle scienze umane Alberico Gentili di San Ginesio. Applausi dalla giuria e primo posto

Il delitto dell’anno è andato in scena questa mattina, con tanto di forze dell’ordine, ricostruzione della scena del crimine, e l’immancabile giornalista di Cronache Maceratesi pronta a dare subito la notizia. La vittima stesa a terra, il nastro bianco-rosso a delimitare il luogo del delitto, per evitare di inquinare le prove.

Una messa in scena di Carnevale, realizzata dalla quinta classe di Scienze umane, che ha convinto a suon di applausi la giuria di docenti e studenti del liceo linguistico e delle scienze umane Alberico Gentili di San Ginesio.

Un Martedì Grasso celebrato in grande stile questa mattina nell’ambito delle attività extrascolastiche con performance artistiche molto creative e divertenti. La squadra della giornalista di Cronache Maceratesi si è meritata il piazzamento sul gradino più alto del podio.

Altre ricostruzioni hanno riguardato la carovana dei pirati a cura del terzo linguistico, oltre alla messa in scena di un perfetto consesso in stile famiglia Addams da parte del secondo scienze umane. Creatività, fantasia e presenza scenica di tante studentesse e studenti: chi vestito da antico romano, chi da Ris, chi da studente in dad, hanno scandito momenti fatti di spensieratezza in cui le competenze trasversali e la curiosità di mettersi in gioco l’hanno fatta da padrona. Buon Carnevale a tutti!