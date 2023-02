FESTA - In migliaia per la sfilata dei gruppi chiamati ad interpretare la tradizione ricordando la storica figura che accompagnava a scuola i figli dei pescatori. A spuntarla la parrocchia di San Marone in versione "anni 50". Soddisfatta l'assessora Manola Gironacci: «Scelta che nasce dalla voglia di ricordare e festeggiare le nostre origini e per farle conoscere e valorizzare da chi non ha vissuto quegli anni»

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

“La Petena” trascina il Carnevale civitanovese in un mix fra tradizione e arte di strada. In migliaia hanno scelto Civitanova oggi pomeriggio per festeggiare il Carnevale. Una formula che ha fatto centro, nonostante l’assenza di carri allegorici, quella inventata dal comune assieme a Marco Renzi per caratterizzare la festività in maschera.

A partire dalle 15 il centro si è animato di tantissime bambine e bambini con le loro famiglie che hanno accompagnato il corteo per la sfilata dei gruppi mascherati che hanno risposto all’appello per la prima edizione del Carnevale all’insegna della Petena, la figura storica del Borgo marinaro di Civitanova che dagli anni ’60 accompagnava a scuola i figli delle famiglie marinare tenendoli “uniti” da una cima. E nel segno del suo ricordo parrocchie, scuole, associazioni si sono unite e hanno interpretato il tema della tradizione ciascuna a suo modo.

C’erano i carretti del pesce, gli studenti della scuola “anni 50”, il circo del quartiere di Santa Maria Apparente, il ritmo delle tradizioni con il saltarello de I matti di Montecò, i “cocchi” del Citanò. E poi curiosità e video e foto a non finire per le piume multicolore (e non solo per le piume) delle ballerine brasileire che hanno animato la sfilata con brio e con le attrazioni dei trampolieri della choco parade che dall’alto distribuivano dolci che hanno tenuto tutti col naso all’insù.

Spettacolare la cantante itinerante a 5 metri di altezza, Madame Opera. Ma ad aggiudicarsi il primo premio è stata la parrocchia di San Marone con il gruppo mascherato dal titolo “Cari genitori…ve rmannemo a scola”. «Abbiamo voluto far rivivere una serie di personaggi storici di Civitanova – spiegano i vincitori – , tra cui la Petena, che in molti non conoscono e per cui, simbolicamente, abbiamo rimandato a scuola gli adulti per far rivivere loro antiche usanze».

Secondo posto per “Civitanova anni ‘50” della Contemporanea 2.0 e terzo posto per “La casa… del Civitanova Skating Team” dell’associazione Skating Team. Ai primi tre classificati, decretati dalla giuria composta da Maria Luce Centioni, presidente dell’azienda Teatri, dai consiglieri comunali Gianluca Crocetti, Paola Campitelli e Lavinia Bianchi e da Maria Rosa Berdini della Proloco, è stato consegnato un portachiavi in argento con scritto “Petena 2023” bagnato in oro giallo, al secondo in oro rosa e al terzo in oro bianco.

Tutti i gruppi hanno ricevuto un attestato di partecipazione e per i primi cinque iscritti un contributo spese da 350 a 450 euro. «Complimenti al gruppo vincitore – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – ma anche a tutti gli altri che hanno animato di gioia e allegria la nostra piazza. Quest’anno abbiamo voluto un Carnevale innovativo ed inclusivo che terminerà martedì prossimo, sempre in piazza, con gruppi e associazioni che proporranno attività per l’intrattenimento “senza barriere”. Ma anche un Carnevale volto a valorizzare l’identità e l’orgoglio per la nostra città legando questa festa alla Petena, rappresentata dalla Scuola “Enrico Cecchetti”. Ringrazio per questo magnifico lavoro di squadra gli assessorati, Marco Renzi della Proscenio Teatro, la Pro Loco Civitanova, la società operaia di Civitanova Alta, Vanessa Spernanzoni dell’associazione Contemporanea 2.0 APS, Enrica Bruni della Pinacoteca comunale e la banda città di Civitanova. E soprattutto grazie a tutti coloro che hanno partecipato».

Soddisfatta anche l’assessore al turismo ed eventi Manola Gironacci: «E’ stato davvero un grande momento di gioia e di soddisfazione – ha detto – Il Carnevale è una grande attrazione, una destagionalizzazione di un turismo che si muove a ritmo delle atmosfere carnevalesche. Per me è stato un grande onore averlo potuto organizzare per la mia città, ma soprattutto uno scatto di orgoglio caratterizzato dalla nostra storicità marinara che si identifica con la figura della Petena. Una scelta che nasce dalla voglia di ricordare e festeggiare le nostre origini e per farle conoscere e valorizzare da chi non ha vissuto quegli anni».