TOLENTINO - La giuria ha premiato ex equo come gruppi più originali la Sagra della Tagliatella di San Giuseppe e la Famiglia Addams della Divina Pastora. Il gruppo più numeroso è stato quello di UniAMOci presentato da Bimbolandia. Consegnati attestati di merito a tutti i partecipanti

Il pubblico delle grandi occasioni, già dalle prime ore del pomeriggio, si è dato appuntamento nel centro storico di Tolentino per la festa di Carnevale.

Da piazza della Libertà sono partite le sfilate con i gruppi mascherati guidati dal corpo bandistico dell’associazione “Gabrielli – Città di Tolentino” che hanno percorso via Filelfo fino a piazza Martiri di Montanto per poi tornare da via Bonaparte e via Filelfo. Dopo il secondo giro i gruppi sono stati presentati ufficialmente alla giuria e alcuni di essi si sono anche esibiti interpretando il tema scelto per il proprio gruppo. Hanno partecipato Lo Zoo (un gruppo composto da più famiglie con adulti e bambini vestiti da animali selvatici), il gruppo della Futura Pallavolo di Tolentino, il gruppo dei Mattoncini Lego Movie, il gruppo di Pinocchio and Friends dalle cinque contrade di Ributino, Ancaiano, Pianciano, Parruccia e Calcavenaccio, il gruppo della Carica dei 101 di viale Buozzi, il gruppo Cantieri in corso di viale Vittorio Veneto, il gruppo dei Puffi dell’oratorio don Bosco, il gruppo del Foro Boario con Alice nel Quartiere delle Meraviglie, il gruppo della Famiglia Addams della Divina Pastora, il gruppo delle 4 Stagioni con le insegnanti, i genitori e i bambini della 3° B della scuola dell’infanzia Rodari, il gruppo della Sagra della Tagliatella di San Giuseppe e il gruppo UniAMOci di Bimbolandia.

Nutrita dunque la partecipazione dei comitati di quartiere e di contrada, delle scuole ma anche di gruppi di amici e famiglie che hanno voluto trascorrere un pomeriggio di festa, proponendo maschere originali, con costumi tanto curati quanto colorati.

Al termine la giuria ha voluto premiare ex equo quali gruppi più originali quelli della Sagra della Tagliatella di San Giuseppe e della Famiglia Addams della Divina Pastora mentre il gruppo più numeroso è risultato essere quello di UniAMOci presentato da Bimbolandia. Consegnati attestati di merito a tutti i gruppi partecipanti. Anche il sindaco e gli assessori hanno deciso di partecipare alla grande festa del carnevale mascherandosi a loro volta.

A rendere la manifestazione ancora più divertente i gonfiabili in piazza Maurizi e soprattutto, grazie a Confartigianato, la Festa del Dolce con la partecipazione di Cherì, Copan, Dolci Delizie Pasticceria e Panetteria, Fratelli Marinozzi, Forneria Garibaldi, I Dolci di Cessapalombo, L’Arte Bianca, Panificio Tavoloni, Silpan che hanno proposto una degustazione con i dolci tipici di carnevale. Inoltre, trucco e parrucco a cura della Parrucchieria Maxim.

Tante le persone che hanno partecipato a questo evento, riempiendo tutte le piazze e le vie interessate dal paggio della sfilata, tanto che il previsto terzo giro non è stato effettuato perché era praticamente impossibile riuscire a passare. «Tutti hanno avuto parole di apprezzamento per il carnevale organizzato dall’Amministrazione e coordinato in ogni suo aspetto dall’assessore Fabiano Gobbi – si legge nella nota del Comune di Tolentino -. Impeccabile il servizio d’ordine assicurato dalla Polizia locale, dai volontari della Protezione civile e dai dipendenti del Comune. A fine giornata gli operatori del Cosmari hanno rapidamente ripulito tutte le piazze e le vie che erano piene di coriandoli e stelle filanti».