Il Carnevale Maceratese in 45 scatti.

FESTA - Al primo posto il carro Looney Tunes Show di Corridonia e il gruppo Gli Elfi della Fortuna di Madonna del Monte. Tante gente ai Giardini Diaz per la sfilata tornata senza limitazioni. La madrina balla con le maschere e riceve applausi. GALLERIA FOTOGRAFICA

di Gabriele Censi (foto di Fabio Falcioni)

Il 33esimo Carnevale maceratese torna a riempire l’ovale dei Giardini Diaz con migliaia di partecipanti sollecitati anche da una bella giornata di sole. Archiviate finalmente le stagioni delle limitazioni, la festa è stata piena con tutti i tradizionali ingredienti: quattro carri, nove gruppi, quattro bande e il trenino con i bambini mascherati, novità più recente.

Vincono il carro Looney tunes show di Corridonia dedicato ai personaggi dei cartoni come Titti e il gatto Silvestro, e il gruppo Elfi della fortuna di Madonna del Monte in tema con le recenti vincite milionarie al Superenalotto nella vicina Montecassiano.

Protagonista assoluta la madrina Adriana Volpe che dopo il consueto giro in auto d’epoca con il sindaco si è gettata con energia nei balli della parata senza risparmiarsi: «Vi voglio far conoscere a tutti attraverso le mie storie social» ha promesso tra un selfie e l’altro.

Tra i giurati con il sindaco Sandro Parcaroli anche l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi che ha conteso al suo “superiore” la prerogativa della passerella con la Volpe. Inevitabili le battute sulla volpe e l’uva e simili. Il sindaco è stato categorico: «Faccio valere il mio potere di destituzione degli assessori». Quindi ognuno al suo posto.

Molto apprezzato anche il carro di Monte San Giusto piazzatosi al secondo posto “Herbie maggiolino tutto matto” che vantava il record del più giovane (sette mesi) e la più anziana dei partecipanti. Clelia, 96 anni è stata protagonista anche di un siparietto con Adriana Volpe che è andata ad abbracciarla: «Sei brava e bona!». «Clelia lei ha uno spirito giovane». «No io so’ vecchia tu sei giovane».

Terzo carro classificato ‘Benvenuti al polo’ da Montegranaro, quarto Mangiafuoco, la Potenza del Carnevale da Potenza Picena. Per i gruppi secondo A S…Passo con Moira da Passo Treia e terzo la Mogliano Veneziana da Mogliano, quarti a pari merito, il Gobbo di Notre Dame dell’associazione I Nuovi Amici di Macerata, Il gladiatore e gli antichi romani da Montefano, “Insieme lasciamo il mondo migliore di come lo abbiamo trovato” del gruppo scout Salesiani Macerata 2, “I frati enoconfortuali e il miracolo del vino” da Recanati, Paw Patrol da Mogliano e “Lego Scoppiati” da diversi paesi della provincia.

Ha aperto il carnevale il carro della Pro Loco di Piediripa, organizzatrice della manifestazione e hanno completato la sfilata la Banda La Bombarda anni ’70 di Santa Maria Nuova, la Banda Cittadina di Polverigi, la Banda Città di Petriolo e il gruppo sbandieratori Combusta Revixi di Corinaldo. Tra gli ospiti anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini arrivato in tempo per le premiazioni, la presidente della Croce Rossa cittadina Rosaria Del Balzo Ruiti, il consigliere comunale Andrea Blarasin e il comandante della Polizia Municipale Danilo Doria. Il presidente della Pro Loco Romualdo Rapanelli e la segretaria Pina Ramaccioni hanno consegnato un assegno con il ricavato della raccolta fondi della Pasquella all’Istituto Bignamini di Falconara. Alla conduzione come ogni anno Daniza Marziali e Marco Moscatelli.