IL JACKPOT dei record è arrivato grazie a un sistema a 90 quote: ognuna vince 4,12 milioni

Superenalotto, centrato il premio più alto di sempre: 371 milioni e 100mila euro. La vincita record è stata realizzata oggi (giovedì 16 febbraio) con un sistema da 90 quote di 5 euro l’una predisposto sulla Bacheca Sistemi Sisal. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro mentre 12 punti 5 si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro.

Cinque quote sono state vinte in provincia di Macerata, alla pasticceria “Dolce Forno” in via Mainini a Vallecascia di Montecassiano, e una quota a Montegranaro da Banco Lotto, via Elpidiense Sud. Nelle Marche arrivano dunque 24 milioni di euro.

Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro.

Il 6 del Superenalotto – segnala l’agenzia Agimeg – è tornato dopo oltre un anno e mezzo. Si tratta anche del montepremi più alto attualmente in palio in tutto il mondo. La combinazione vincente è: 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23.

Il jackpot per il “6” riparte così da 54.700.000,00 euro. L’ultima super vincita risale al 22 maggio del 2021, quando furono assegnati 156,2 milioni a Montappone, in provincia di Fermo.

Da allora, estrazione dopo estrazione, il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto e superato il suo record assoluto di 209,1 milioni, vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Dove sono state vendute le schedine:

6 quote: Atripalda (Avellino)

5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiano (Macerata)

3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma)

2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli)

1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.