CIVITANOVA - Appuntamento a mercoledì 22 febbraio, alle 18, nella sala consiliare del Comune

Il libro “Fango e Risate” di Andrea Muccioli, per anni alla guida della Comunità di San Patrignano fondata dal padre Vincenzo, sarà presentato mercoledì 22 febbraio, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Civitanova. L’appuntamento è organizzato dall’assessorato al Welfare “Progetto Civitanova Città con l’infanzia” in collaborazione con l’associazione culturale “Iustissima Civitas” che da anni promuove iniziative di sensibilizzazione su tematiche d’interesse dei giovani e delle famiglie, in modo particolare sulla prevenzione per la lotta alle dipendenze.

«La presentazione di questo libro – spiega Barbara Capponi, assessore ai Servizi sociali – si inserisce nella progettualità di “Civitanova Città con l’infanzia”. Si tratta di un evento di rilievo nell’ottica della prevenzione concreta alle dipendenze che riconosciamo essere prioritaria. Vista l’importanza del tema, invitiamo tutta la comunità quindi famiglie, genitori, insegnanti e ragazzi a partecipare».

“Fango e risate” è la storia di San Patrignano dagli inizi, dalle prime riunioni del cenacolo, dai primi ragazzi accolti su quella collina romagnola, fino al 1995, anno della morte di Vincenzo Muccioli, vista, vissuta e raccontata dal figlio. Andrea Muccioli, grazie anche al docufiction “SanPa”, ha voluto raccontare, da un suo punto di vista, la storia del padre in un ritratto privato e inedito.