TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il difensore ex Maceratese, diventato papà nella notte prima del match contro l'Helvia Recina, scende in campo e sblocca su rigore la sfida (poi esce per infortunio). Gli arancioneri di Luzi trovano il pari con Conti e balzano in vetta da soli (rinviata San Ginesio - Camerino Castelraimondo)

di Michele Carbonari

Camerino Castelraimondo bloccato dalla neve sul terreno del San Ginesio, l’Helvia Recina pareggia a Loro Piceno ed è sola in testa al girone E di Terza categoria. Nella seconda giornata di ritorno gli arancioneri di Luzi impattano 1 a 1 in trasferta grazie al gol di Conti allo scadere del primo tempo, dopo essere andati sotto in seguito al rigore di Aquino (conquistato dall’allenatore giocatore Andrea Verdicchio). È stato un sabato speciale per l’esperto difensore centrale biancoceleste. La stessa notte è diventato papà di Francesco, nonostante le poche ore di sonno è sceso regolarmente in campo, poi è dovuto uscire anzitempo per infortunio.

Nei quartieri alti rallenta lo Sforzacosta, caduto di misura nella tana dell’Abbadiense: decisivo nella ripresa Clementoni, tap in dopo la traversa di Gattari, il quale si fa poi parare un rigore da Mattiacci. Con il minimo sforzo vince anche la Stese, in casa contro il fanalino di coda Vis Civitanova, che gioca in dieci gran parte del match e fallisce pure un penalty con Mucci (palo esterno). Nel primo tempo, determinante Cancellieri (zampata in sospetto fuorigioco), al quale viene annullato un gol al pari del compagno di squadra Tarquini. La doppietta di Ciocchetti (su una palla vagante in area e girata mancina dal limite) trascina la Giovanile Nicolò Ceselli sul campo del Serralta, che colpisce una traversa con Vissani, il quale nel finale accorcia le distanze su rigore.

Il Corridonia Fc perde 3 a 2 lontano da casa contro la Veregrense. Riposavano i cugini della Giovanile Corridoniense, mentre la neve ha impedito la disputa della gara domenicale fra Monte San Martino e Colbuccaro.

Nel girone D l’Union Picena, tre volte in vantaggio e in dieci al triplice fischio, torna con un solo punto dalla trasferta con il Borgo Molino (3-3) ma resta in zona playoff. Gonfiano la rete Sampaolesi (tocco morbido su assist di Lauteri), Zallocco (al volo sugli sviluppi di una rimessa laterale) e lo stesso Lauteri (penalty).

Il personaggio della settimana: Giuseppe Aquino (Lorese). L’esperto difensore ha vissuto un sabato emozionante. La nascita del figlio Francesco, le poche ore di sonno e la partita contro la prima in classifica: sblocca il match su rigore, nel secondo tempo è costretto ad uscire per infortunio, ma la dedica è tutta per il suo piccolo.