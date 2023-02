Alla guida con la patente revocata,

arrestato per resistenza ai carabinieri:

38enne patteggia 6 mesi

CIVITANOVA - L'uomo era finito in manette a gennaio, dopo essere fuggito quando i militari gli avevano chiesto di fermarsi per poi entrare in una sala Bingo. Oggi è proseguito il processo per direttissima al tribunale di Macerata

2 Febbraio 2023

In auto con la patente revocata, fa resistenza ai carabinieri: oggi un 38enne ha patteggiato. I fatti risalgono al 13 gennaio scorso. Intorno alle 4,30 del mattino Alessio Genga, residente a Treia, si trovava nel parcheggio sul retro del Megauno di Civitanova. I carabinieri si erano fermati per un controllo. Lui si trovava in auto e stava partendo dal parcheggio, si era fermato ma poi quando i militari gli avevano chiesto di fermarsi si era allontanato di corsa per entrare dentro una sala Bingo. I carabinieri lo avevano seguito. Quando lo hanno raggiunto e gli hanno chiesto i documenti lui li ha spintonati, un militare aveva riportato una ferita alla mano con 10 giorni di prognosi. Il 38enne era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre era stato denunciato per essersi messo alla guida con la patente revocata. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto il giudice aveva disposto la misura dell’obbligo di firma per il 38enne. Oggi la direttissima è proseguita davanti al giudice Federico Simonelli. Il 38enne, assistito dall’avvocato Barbara Recanati ha patteggiato 6 mesi, pena sospesa ma dovrà svolgere lavori di pubblica utilità alla Croce rossa. L’accusa era sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo. (Gian. Gin.) In auto con la patente revocata, fugge e fa resistenza: arrestato

