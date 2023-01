TENNIS - La 31enne nata a Macerata batte la Schmiedlova 6-4 6-3 e prosegue il suo cammino nel torneo dello Slam

Camila Giorgi raggiunge per la quinta volta in carriera il terzo turno degli Australian Open e, se manterrà intatta la qualità del tennis che sta giocando, potrebbe finalmente raggiungere gli ottavi del primo torneo stagionale dello Slam.

Sul cemento del Melbourne Park la 31enne nata a Macerata si è sbarazzata della slovacca Anna Karolina Schmiedlova (che aveva eliminato Martina Trevisan) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco.

Un punteggio che non esprime a pieno il dominio dell’azzurra nell’incontro disputato sul campo numero sette nella notte italiana, vista la bellezza del tennis aggressivo della Giorgi che quando è in giornata non permette all’avversaria di giocare.

Si è dimostrata superiore per tutto il match, portando a casa la partita in maniera meritata, rispondendo con un break ad ogni passaggio a vuoto. E così la tennista nata a Macerata raggiunge ancora il terzo turno del torneo, come era già successo nel 2015, 2019, 2020 e 2022, e nella notte tra venerdì e sabato affronterà la vincente di Liu-Bencic (la svizzera è la numero 12 del tabellone) per arrivare agli ottavi di finale.