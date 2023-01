TENNIS - La 31enne nata a Macerata batte agevolmente la russa Anastasia Pavlyuchenkova (6-0, 6-1) nel primo turno del torneo dello Slam. Poi risponde alle domande della stampa internazionale dopo le accuse relative al presunto utilizzo di un certificato vaccinale falso: «Sono tranquilla, il problema è della dottoressa, non mio»

Camila Giorgi supera agevolmente il primo turno agli Australian Open, ma a fare rumore non è tanto il risultato (vittoria ottenuta al rientro in campo dopo l’infortunio al termine degli Us Open) quanto le sue dichiarazioni dopo l’incontro, quando i giornalisti della stampa internazionale l’hanno incalzata per avere la sua versione dei fatti in merito alle accuse di falso ideologico in merito al presunto utilizzo di un certificato vaccinale contraffatto al fine di continuare la sua vita nel circuito, visto che per disputare alcuni tornei era necessario il green pass (leggi l’articolo).

La tennista nata a Macerata è stata molto chiara. Ha sottolineato di avere ricevuto le dosi da lei dichiarate e ha comunque confermato di aver utilizzato i documenti prodotti dalla dottoressa vicentina coinvolta nel caso, Daniela Grillone Tecioiu. In pratica la 31enne ha confermato di essere stata vaccinata una volta dalla dottoressa accusata di aver emesso certificati falsi mentre le altre vaccinazioni le ha ricevute in altri posti, smentendo di aver cercato la Grillone Tecioiu per ottenere un certificato falso.

«C’è chi ha parlato prima di conoscere la situazione. Ci sono delle indagini in corso sulla dottoressa, lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni. Sì, io ho fatto tutti i miei vaccini, in posti diversi. Quindi il problema è della dottoressa, non mio. Sono tranquilla, altrimenti non avrei potuto giocare come ho fatto».

E lo ha fatto benissimo, liquidando in soli 57 minuti di gioco Anastasia Pavlyuchenkova (scivolata al numero 364 al mondo, finalista al Roland Garros 2021) con un netto 6-0, 6-1. La tennista maceratese, attualmente numero 70 al mondo, al secondo turno sul cemento di Melbourne affronterà la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, capace di battere Martina Trevisan (attualmente numero uno italiana in 21esima posizione Wta).