VOLLEY SUPERLEGA - I brianzoli, noni in classifica, si confermano bestia nera dei biancorossi (sconfitti anche nella gara d'andata). De Cecco e compagni, dopo la vittoria in Champions, autori di una prova discontinua di fronte al proprio pubblico

di Mauro Giustozzi

Dall’Europa alla SuperLega la musica è diversa. Dopo il successo qualificazione conquistato in Champions League la Lube incassa il ko contro Monza (nona in classifica) come accaduto già nella gara di andata e così i brianzoli si confermano bestia nera di una Civitanova che ci ha messo però del suo con una prova discontinua, sottotono in quasi tutti gli elementi che ha ruotato coach Blengini.

Dopo un discreto avvio i cucinieri hanno incassato la rimonta di un Vero Volley che ha mostrato grandi numeri a servizio ed a muro, oltre che naturalmente in attacco, con prestazioni davvero eccellenti da parte di Maar (mvp e top scorer della gara), Devyskiba, Di Martino (4 blocchi vincenti) e nel complesso una partita di altissimo livello in tutti fondamentali che ha annichilito i cucinieri. Nelle file della squadra biancorossa qualche sprazzo di Bottolo e di Anzani a muro, l’unico che ha provato a controbattere lo strapotere avversario sotto rete. Civitanova che non vince in casa dallo scorso 21 dicembre. Davanti al grande ex Osmany Juantorena, rientrato dalla esperienza nel campionato cinese che ha visto il suo Shangai perdere la finale scudetto ed in procinto di trasferirsi a terminare la stagione agonistica 2022-23 in un club estero, probabilmente in Turchia.

Civitanova si presenta con lo stesso starting six dell’ultima sfida di Champions League in Portogallo, con Nikolov e Zaytsev ancora in panchina a beneficio di Garcia e Yant titolari. Nelle file dei lombardi parte dalla panchina l’ultimo arrivato il cubano Hernandez. Sfida che inizia sul punto a punto, in totale equilibrio. Ci pensa la premiata ditta Davyskiba-Marr a confezionare il primo pesante break della partita che lancia il Vero Volley sul 7-11 costringendo il tecnico Blengini a chiamare time out.

Dal quale riemerge una Civitanova più aggressiva e con un Bottolo grande protagonista in attacco e muro con tre punti consecutivi che riporta gli adriatici in scia dei lombardi. E riparte un parziale sempre combattuto ed equilibrato con la Lube che trova efficienza dai suoi attaccanti pareggiando le ottime giocate della prima linea di Monza. Così il finale è tutto da scrivere: sono i troppi errori, prima di Monza poi di Civitanova, a determinare le ultime palle giocate del parziale, con Yant e Garcia a mettere giù i punti che decidono il set per Civitanova.

Secondo set che si apre sulla falsariga del precedente fino al break firmato dagli ospiti sull’asse Swarc-Di Martino (7-10). Civitanova che non si scompone affatto e sfruttando la battuta di Bottolo azzera immediatamente il gap. Partita che continua sui binari di un grandissimo equilibrio con le squadre che non si staccano nel punteggio che è una continua altalena di sorpassi. Ci prova il muro di Di Martino a far svoltare il parziale (17-19) ma dopo il time out chiesto da Blengini Civitanova ritrova subito il filo del suo gioco bloccando il tentativo di fuga avversario. Così il finale è in fotocopia di quello precedente, anche se molto più elettrizzante: perché si va nell’extratime dove a decidere sono due ace di Davyskiba alla decima palla set per Monza dopo che anche Civitanova aveva avuto la sua occasione non sfruttata.

Terzo con il Vero Volley che accelera il suo gioco puntando sempre sullo schiacciatore bielorusso per il 3-6 di partenza. Il servizio lombardo è ficcante, Civitanova accusa la fatica ed allora ecco che tocca a Nikolov rilevare uno Yant in chiara difficoltà. Sempre il muro di Monza che fa la differenza in questa fase della partita. Civitanova fatica ma non affonda e lentamente risale con Anzani e Bottolo. Il servizio monzese sommato ai troppi errori in contrattacco di Civitanova allungano il vantaggio ospite (11-17): sembra finita, invece Blengini getta nella mischia Sottile in regia, Monza accusa qualche passaggio a vuoto e il servizio di Nikolov rianima la Lube (17-19). Non basta però per la rimonta biancorossa che si infrange ancora sull’invalicabile muro lombardo. La squadra di Blengini è spalle al muro: per allungare la sfida al tie break è costretta a vincere il quarto.

Che però inizia nel segno ancora del Vero Volley. Il servizio di Bottolo prova a dare la carica ad una Lube che torna avanti nel punteggio grazie proprio ad un suo ace. Dura poco perché sono ancora muro (Di Martino) e ace (Davyskiba) a riallungare per Monza il punteggio (10-15). Blengini rigetta nella mischia anche Yant nel finale di set ma non basta perché la serie infinita al servizio di Maar fa calare i titoli di coda su una partita che il Vero Volley vince con merito al cospetto di un avversario che si è spento col passare dei parziali. Lube che tornerà in campo ancora all’Eurosuole Forum sabato prossimo alle 18 nell’anticipo della quinta giornata di ritorno della SuperLega contro Trento.

Il tabellino:

CIVITANOVA – MONZA 1-3 (25-22, 33-35, 20-25, 14-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Garcia 15, Bottolo 14, Chinenyeze 10, De Cecco 1, Yant 11; Balaso (L), D’Amico, Nikolov 7, Diamantini, Sottile. NE.: Zaytsev, Gottardo, Ambrose (L). All. Blengini.

VERO VOLLEY MONZA: Davyskiba 17, Di Martino 14, Szwarc 13, Maar 27, Galassi 10, Zimmermann 2; Federici (L), Beretta, Rossi (L). NE.: Visic, Martilla, Pirazzoli, Magliano, Hernandez. All. Eccheli.

ARBITRI: Carcione e Puecher.

NOTE: spettatori 2346, incasso di 26151 euro. Durata set: 28’, 43’, 30’, 26’ totale 127’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 4, muri 8, errori 24. Monza: bs. 16, v. 9, m. 12, e. 28.