SERIE D - Divorzio deciso di comune accordo tra mister e il sodalizio cremisi. L'ex Potenza Picena è il nuovo allenatore e da domani inizierà a guidare la squadra

Maurizio Mattoni non sarà più alla guida tecnica della prima squadra del Tolentino. Nella mattinata odierna il mister ed il sodalizio cremisi (presenti Romagnoli ed Antinori) hanno deciso di interrompere, di comune accordo, il rapporto di collaborazione assegnato allo stesso Mattoni quest’estate. Gianfranco Zannini, ex Potenza Picena tra le tante, è il nuovo allenatore e da domani inizierà a guidare la squadra. A lui il compito di conquistare la salvezza nel girone F di Serie D. Nelle prossime ore verrà comunicata la composizione dello staff tecnico, che ben potrà ricomprendere anche elementi facenti parte di quello attuale. «La società cremisi intende ringraziare Maurizio Mattoni per quanto fatto alla guida del Tolentino, evidenziando la sua grande professionalità ed il suo immenso attaccamento alla maglia cremisi – si legge nella nota -. Nel contempo saluta il ritorno di un altro “cuore cremisi”, Gianfranco Zannini, augurandogli le migliori fortune».

Maurizio Mattoni ha così voluto salutare il Tolentino. «E’ stata, comunque, una bellissima esperienza sia professionale che umana. Ringrazio dal profondo del cuore la società per l’occasione offertami e per la vicinanza dimostratami anche nei momenti di difficoltà. Resta inteso che sarò a disposizione per qualsiasi necessità e che da stasera tornerò ad essere il primo tifoso del Tolentino al quale auguro di raggiungere la salvezza. Non posso, poi, non ringraziare anche i tifosi cremisi che nonostante i risultati troppo spesso negativi mi hanno dimostrato affetto ed incoraggiamento».