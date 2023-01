SERIE D - Nell'anticipo della 18esima giornata, giocata a porte chiuse sul neutro di Scerni, è decisiva la doppietta dell'attaccante abruzzese Di Nardo. Cremisi in gara solo il primo tempo, restano ultimi in classifica

di Michele Carbonari

Il Tolentino perde lo scontro diretto per la salvezza contro la Vastese e resta in fondo alla classifica del girone F di Serie D. Nell’anticipo della 18esima giornata, giocata a porte chiuse sul neutro di Scerni, è decisiva la doppietta dell’attaccante abruzzese Di Nardo, ad inizio e fine secondo tempo. I cremisi di Mattoni giocano alla pari la prima frazione, ma dopo il primo gol subito non riescono mai a creare i presupposti per pareggiare la partita. Atteggiamento da mettere in campo domenica prossima in vista dell’altro scontro diretto per la salvezza, al Della Vittoria di Tolentino contro il Termoli.

La cronaca. Il primo squillo del match (2′) è di marca locale, Bracaglia manda alto con il mancino. Il Tolentino risponde immediatamente, Lattanzi sfonda sulla sinistra e a tu per tu trova l’opposizione del portiere Del Giudice. Sul fronte opposto, al 9′, Di Nardo rientra e calcia, Gagliardini devia in angolo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo si rendono pericolosi i cremisi, Brondi batte e Tizi fallisce di testa praticamente da un metro. Nella seconda parte di frazione è più propositiva la Vastese. Al 27′ Minchillo tira, mura la difesa cremisi, Menna spedisce alto da pochi passi. Al 34′, in ripartenza, De Cerchio manda fuori di un soffio. Al 40′ tirocross di Di Nardo, Gagliardini respinge, Menna è in agguato ma viene murato in corner. Sull’angolo Altobelli, di piede, fa la barba al palo.

Il momento positivo degli abruzzesi prosegue anche ad inizio ripresa, quando al 2′ trovano il vantaggio: angolo di Maiorano, Di Nardo incorna indisturbato davanti a Gagliardini, che non può evitare l’1 a 0 locale. Il Tolentino non riesce a reagire. Al 5′ Di Nardo si invola ancora sulla sinistra, il numero uno cremisi chiude lo specchio sul primo palo. Dall’angolo Menna non inquadra lo specchio. Al quarto d’ora Maiorano da fuori, palla a lato. Poco dopo, Nacci verticalizza per Menna che gonfia la rete ma in posizione di fuorigioco. Nel finale Bracaglia sull’esterno della rete, mentre nel recupero (49′) Gagliardini con i pugni si salva in angolo sul tiro di Sandomenico. Dal corner Di Nardo sigla la doppietta personale e il 2 a 0 finale, raccogliendo la sfera indisturbato in area piccola.



Il tabellino:

VASTESE: Del Giudice, Minchillo, Montebugnoli, Maiorano, Altobelli, D’Angelo, Nacci (41′ s.t. Sansone), Bracaglia, Di Nardo, De Cerchio (29′ s.t. Sandomenico), Menna (26′ s.t. Frangella). A disp.: Salvati, Romano, Gomes, Tracchia, Martiniello, Busetto. All.: Lucarelli.

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi, Stefoni (35′ s.t. Nacciarriti), Zeetti, Gori (16′ s.t. Pallecchi), Nagy (47′ s.t. Salvatelli), Massarotti, Papaserio (23′ s.t. Mataloni), Vitiello, Tizi, Brondi (44′ s.t. Marcelli). A disp.: Giorgi, Ciottilli, Corrado, Moran Blanco. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Zammarchi di Cesena (Vora di Como – Cattaneo di Monza)

RETI: 2′ s.t. e 49′ s.t. Di Nardo

NOTE: ammoniti: Nacci, Vitiello, Tizi, Frangella, Bracaglia. Recupero: 9′ (2’+7′)