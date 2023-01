BASKET IN CARROZZINA - I portopotentini aprono alla grande il 2023, netto il successo per 101 a 51. Per Ghione un ritorno in campo da top scorer

Ancora a punteggio pieno Santo Stefano Kos Group e un rientro in campo da capolavoro per Enrico Ghione. Così si può sintetizzare il 101 a 51 con cui i portopotentini hanno battuto la Gsd Porto Torres nel match del weekend valevole per il campionato di serie A di basket in carrozzina.

Sul parquet del palazzetto di Porto Sant’Elpidio, con il Pala Principi che si sta rifacendo il look e l’impianto di illuminazione, i ragazzi di coach Ceriscioli hanno controllato tutto il match dall’inizio alla fine. Sugli scudi, come detto, il grande protagonista del giorno, Enrico Ghione. E’ stato un rientro, attesissimo dopo un’assenza dai campi che durava da oltre un anno, meraviglioso con la bellezza di 31 punti messi a referto e soprattutto tanto altro, con assist, rimbalzi, palle rubate, e carattere a quantità industriali. Il tutto arricchito da un grande spirito di squadra in cui tutti hanno fatto un passo indietro per valorizzare il compagno in un momento così importante.

«La partita è stata utile per ritrovare ritmo . dice il coach sul match contro i sardi – per ruotate tutti i giocatori e provare quintetti. Bene il rientro di Ghione e in generale l’atteggiamento di tutta la squadra». E poi, come diventata piacevole consuetudine di questo campionato, il coach dei portopotentini designa il sul Mvp del match, guardando oltre il referto: «Matteo Veloce – dice il coach – per lui due bei canestri e tanto lavoro la servizio della squadra». Da sottolineare, poi, una sorta di piccolo record per il basket con la formazione di coach Ceriscioli che è stata in grado di mandare a referto praticamente tutta la squadra, la bellezza di 11 giocatori (a quota 0 solo Max Ramos, comunque utilissima alla causa e sempre sul pezzo in campo, ndr). «Non potevamo chiedere di più a questo inizio 2023 – dice il presidente Mario Ferraresi -. Gran vittoria, grandissimo rientro del nostro centro Enrico Ghione. E poi un bel clima nella squadra e un meraviglioso pubblico che ci segue sempre, che poi sono le colse che più ci stanno a cuore». Con questo successo il Santo Stefano KOS Group continua il suo percorso cristallino in questo campionato in cui ha finora solo vinto.

Il tabellino:

Santo Stefano KOS Group: Gray 9, Ghione 31, Tanghe 4, Griffith Salter 4, Boccacci 6, Veloce 4, Max Ramos, Miceli 14, Giaretti 6, Bedzeti 8, Raimondi 11, Lopez Chavez 4. All. Roberto Ceriscioli

Gsd Porto Torres: Simula 9, Rollstone 15, Dandeneau 20, Puggioni, Maor 7, Atefimonfared, Langiu. All: Claudio Mura