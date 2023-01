VOLLEY - Domani in Portogallo (inizio alle 21) i biancorossi affrontano il Benfica per chiudere il discorso qualificazione. Anzani: «Dovremo affrontare il match con grinta, anche per riprendere consapevolezza nei nostri mezzi in vista della seconda parte di stagione»

Missione lusitana al via per i campioni d’Italia, che vogliono staccare il pass per i quarti di Cev Champions League prima del tempo e dimenticare in fretta lo scivolone di sabato a Modena in SuperLega Credem Banca. Imbattuta nella fase a gironi della kermesse europea e in testa alla Pool C grazie alle quattro vittorie messe in fila in altrettanti incontri, la Lube oggi volerà alla volta del Portogallo. Domani, martedì 10 gennaio, alle 21 italiane (le 20 a Lisbona con diretta sulla pay per view Discovery+ e Radio Arancia) i biancorossi sfideranno i padroni di casa dello Sport Lisboa e Benfica nel 2° turno di ritorno. I rivali cercano il primo successo nel girone.

La Lube vuole una vittoria importante per alzare il morale, passare il turno con il miglior ranking possibile e mantenere l’imbattibilità stagionale in Europa.

In Cev Champions League i biancorossi hanno vinto le quattro gare fin qui disputate nella Pool C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia recuperando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio e, soprattutto, della vittoria casalinga convincente con il Tours.

In SuperLega Credem Banca i campioni d’Italia hanno visto interrompersi la striscia positiva dopo cinque vittorie proprio nel primo match del 2023, l’anticipo della 3ª giornata di ritorno persa presa in tre set al PalaPanini di Modena contro la Valsa Group. De Cecco e compagni sono scivolati al terzo posto della classifica.

Nel match di andata il Benfica di Marcel Matz sorprese la Lube vincendo i primi due set all’Eurosuole Forum, ma i biancorossi cambiarono marcia a partire dal terzo parziale centrando una rimonta monstre e imponendosi al tie break. I lusitani scesero in campo con il seguente starting six: Da Silva Violas al palleggio per la bocca da fuoco Lucas Gaspar (ora non più in cima alle gerarchie di Matz), in banda Raphael Oliveira e Ryuma Oto Aleixo, al centro Wohlfahrtstatter e Santos Franca, nel ruolo di libero staffetta tra Casas e Bernardo

Le parole di Simone Anzani: «La trasferta a Lisbona sarà complessa perché veniamo da un brutto stop in campionato sul campo di Modena. Sappiamo che la sfida con i lusitani sarà fondamentale per il nostro percorso in Cev Champions League perché in Portogallo c’è già la possibilità di vincere la Pool e staccare in anticipo il pass per i quarti di finale. Dovremo affrontare il match con grinta, anche per riprendere consapevolezza nei nostri mezzi in vista della seconda parte di stagione».