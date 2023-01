VOLLEY - Domani alle 18 la terza giornata di ritorno di SuperLega. Cucinieri ed emiliani sono appaiati in classifica ed entrambi hanno perso i quarti di finale di Coppa Italia. La carica di Ivan Zaytsev

Il 2023 della SuperLega si apre sul suolo del “Tempio” emiliano per il big match della 3ª giornata di ritorno di regular season. Nell’anticipo di domani, domani (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia), la Lube Civitanova farà visita alla Valsa Group Modena.

Faccia a faccia due squadre accomunate da un ringiovanimento estivo, dagli stessi punti in classifica e dalla crescita esponenziale nel girone di andata con brusco stop nei quarti di finale della Coppa Italia. In regular season la Lube è imbattuta da 5 turni, Modena da 2.

Se Chicco Blengini può contare sulla diagonale espertissima De Cecco-Zaytsev, sul miglior libero del mondo Balaso e sull’emergente Nikolov in un gruppo che offre più opzioni, Andrea Giani punta sull’intesa tra l’ex biancorosso Bruno e Lagumdzija, miglior realizzatore della stagione regolare con 253 punti a braccetto con Sapozhkov della WithU, sul carisma di Ngapeth e sull’entusiasmo dei giovani. Gli ingredienti per un match di alto livello ci sono tutti, compreso il pullman a due piani che porterà un nutrito gruppo di tifosi Predators. I precedenti stagionali non devono ingannare. Civitanova ha annichilito gli emiliani con il massimo scarto sia nel girone di andata all’Eurosuole Forum che in semifinale di Supercoppa al PalaPirastu, ma al PalaPanini servirà una Lube concentrata, solida e con tanta fame. Si tratta della prima di due trasferte di fila. I biancorossi lunedì voleranno a Lisbona dove martedì, alle 21 italiane, saranno impegnati in Champions League. «Non abbiamo digerito la sconfitta in coppa con Milano, un passo falso che ha interrotto la striscia positiva – dice Ivan Zaytsev – Alla ripresa dell’attività ho letto tanto dispiacere negli occhi dei ragazzi e voglia di rivalsa immediata. La pausa per il Capodanno ci ha impedito di tornare subito in campo e l’attesa si sta prolungando fino alla gara del PalaPanini. Modena è in fase di ripresa, anche loro saranno arrabbiati dopo l’eliminazione. Sarà una sfida delicata e spettacolare tra squadre deluse e ferite. Le motivazioni potrebbero fare la differenza, conterà la fame di vittoria. I ragazzi sono focalizzati e vogliono imporsi. Siamo carichi e desiderosi di continuare il cammino in campionato».

Caduta in quattro set tra le mura amiche contro Trento nei quarti di finale Coppa Italia, la formazione di Andrea Giani nell’ultimo match del 2022 è scesa in campo con Bruno in cabina di regia per l’opposto Lagumdzija, Ngapeth e Rinaldi di banda, Sanguinetti e Stankovic centrali, Rossini libero. Nell’arco del match c’è stato spazio anche per Marechal, Sala, Krick e Salsi.

«C’è ancora un po’ di amarezza per la gara di Coppa Italia con Trento – commenta Salvatore Rossini – perché potevamo farcela, adesso ripartiamo contro Civitanova, squadra che ha i nostri stessi punti in classifica. Noi cerchiamo di fare del servizio una delle nostre armi, loro puntano di più sul gioco e sulla difesa. Sono una squadra esperta e abituata a vincere, sarà una gara complicata”.