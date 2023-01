VOLLEY A3 - Domenica alle 18 trasferta contro Wimore. Il secondo allenatore Michele Caldarola: «Dovremo cercare di mantenere alta la pressione sfruttando le nostre armi»

La prima gara del nuovo anno, che coincide con la 2° giornata di ritorno del Girone Bianco, vedrà la Med Store Tunit impegnata domenica alle 18 nella difficile trasferta di Parma. I padroni di casa infatti sono in settima posizione, a 6 punti di distanza dai biancorossi e già all’andata si sono presi la vittoria al Banca Macerata Forum; ora si presentano con due vittorie al tie-break contro Mirandola e Garlasco, dopo essere caduta per 3 a 0 a Pineto nella penultima di andata. La Med Store Tunit insegue invece il terzo posto, occupato al momento da Savigliano, e la quarta vittoria consecutiva dopo aver superato Bologna, Belluno e San Giustino, nella prima di ritorno.

Il secondo allenatore Michele Caldarola rivive proprio la vittoria per 3-1 contro San Giustino: «È stata una prova di maturità da parte della squadra, anche quando gli avversari si sono fatti pericolosi i ragazzi non hanno perso la bussola e hanno mantenuto il controllo del gioco. Iniziare con una vittoria ci ha dato una bella spinta al morale». Prosegue la corsa ai primi posti in classifica e la Med Store Tunit cerca nuove conferme. «Il livello in allenamento si è molto alzato grazie all’arrivo di Lazzaretto – continua Caldarola – che finalmente completa il roster e ci permette di lavorare con maggiore attenzione ogni settimana. Questo aiuterà la squadra ad affrontare meglio le fasi difficili delle partite, che nel girone di andata ogni tanto ci sono sfuggite di mano». Domenica una sfida interessante contro Parma. «Incontreremo un’ottima squadra, anche se sarà una gara diversa rispetto all’andata: noi siamo cresciuti tanto e abbiamo integrato Luisetto e Lazzaretto, ma anche Parma ha aggiunto un nuovo opposto, il bulgaro Hristiyan, che ha già fatto vedere le sue qualità nelle prime uscite di campionato – aggiunge -hanno poi una buona coppia di centrali, efficaci sia in attacco che a muro. Sarà fondamentale l’approccio alla partita, noi dovremo cercare di mantenere alta la pressione sfruttando le nostre armi, come la battuta e la fase muro-difesa. Sarà una bella partita». La sfida tra Wimore Parma e Med Store Tunit Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.