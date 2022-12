NATIVITA' - Ad Acquanina i volontari dell’associazione RicostruiAmo Fiastra hanno creato statue a grandezza naturale dedicate al tema dell'ambiente con dedica a Michele Sensini. LE FOTO

di Monia Orazi

Dal caldo estremo del deserto, al freddo glaciale delle zone polari: c’è spazio per l’attualità del cambiamento climatico nel presepe di Acquacanina, realizzato con passione dai volontari dell’associazione RicostruiAmo Fiastra, con personaggi a grandezza naturale nell’area verde all’ingresso del paesino.

Ogni anno il presepe racconta un tema diverso, quest’anno la scelta è caduta su uno dei temi cari a Michele Sensini, componente dell’associazione, morto lo scorso 29 giugno a 47 anni durante una escursione in bici, in omaggio alla sua memoria. Passeggiando tra i figuranti si passa dall’ambiente desertico con i beduini ed i cammelli, ad ambientazioni polari con eschimesi intenti a procurarsi il pesce, attraversando lo spazio scenico allestito con cartelloni che raccontano una filastrocca. Al centro, quasi in senso di equilibrio tra i due estremi, l’oasi rigogliosa di acqua e palme, che ospita la scena della Natività con la sacra famiglia, a significare che un punto di compromesso è possibile, ancora qualche passo più avanti e si arriva alla “soluzione” del racconto: le buone pratiche ambientali, cioè recuperare oggetti rotti per riutilizzarli, piantare alberi e produrre energia pulita, come fa il mulino presente nel presepe con le sue pale.

Spiega il direttivo dell’associazione RicostruiAmo Fiastra: «Chi ha avuto l’occasione di visitare il nostro presepe negli anni, sa che non è un presepe convenzionale: ogni anno scegliamo una tematica attuale da coniugare all’interno di un presepe fatto di personaggi classici, come vuole la tradizione. Questo perché crediamo che il significato più profondo che possa avere oggi allestire un presepe sia quello di dare non una speranza generica, lontana da noi nel tempo e nello spazio, ma una speranza che un futuro migliore sia possibile qui ed ora se tutti facciamo la nostra parte attraverso atti concreti volti alla tutela del benessere altrui. Con l’idea di omaggiare il nostro caro amico Michele scomparso quest’anno, abbiamo deciso di affrontare la tematica ambientale che ci sta molto a cuore e i cui effetti viviamo sulla nostra pelle ormai nel quotidiano. Tra cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e distruzione dell’ecosistema, c’è ancora una speranza per questo pianeta per evitare stravolgimenti irreversibili, sta a noi fare la differenza». Il presepe è stato inaugurato lo scorso 23 dicembre e sarà visitabile sino al prossimo 8 gennaio.