PUZZLE - Non se ne fa niente dell'unione tra tecnico di Camerino e il professionale di Matelica. A San Severino ok per accorpare l'E. Rosa con il Divini. Alla Mestica di Macerata passano la scuola dell’infanzia Liviabella e la primaria Natali di Sforzacosta. A Corridonia fusione tra Manzoni e Lanzi e a Civitanova tra l’Itcg Corridoni e il Bonifazi (con doppia sede)

di Monia Orazi

Scuole, nessun accorpamento tra il tecnico Antinori di Camerino e il professionale Pocognoni di Matelica, via libera invece all’accorpamento del professionale E. Rosa di San Severino con il tecnico Divini. Semaforo verde anche alle classi articolate tra l’indirizzo Scienze umane e liceo Scientifico del Gentili di San Ginesio, e per la fusione a Civitanova tra l’Itcg Corridoni e il Bonifazi con doppia sede a Civitanova e Recanati.

Sono queste alcune delle scelte fatte dalla giunta regionale guidata dal presidente Francesco Acquaroli, che nella riunione dello scorso 22 dicembre ha espresso il suo parere di competenza sul dimensionamento scolastico, con la delibera che sarà inviata alla prima commissione consiliare istruzione ed al consiglio delle autonomie locali, per i pareri di competenza, prima di tornare in giunta per l’approvazione definitiva.

In sostanza nel prossimo anno scolastico 2023/2024 tutto resta in gran parte invariato, in base alle deroghe previste per le zone terremotate e «in previsione dell’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale, in via di approvazione, che dal 2024/2025 introdurrà nuove regole di dimensionamento di notevole impatto territoriale, che imporranno una necessaria revisione dell’attuale assetto scolastico con l’evidente rischio di tornare ad insistere sui medesimi territori interessati dalla fusione. Viene pertanto conservato lo stato attuale», spiega la giunta regionale.

Sul fronte degli istituti scolastici del primo ciclo cancellata la scuola dell’infanzia di Camporotondo, che confluisce in quella di Cessapalombo, ed inoltre è prevista la soppressione della primaria di Cessapalombo, unita a quella di Camporotondo.

Passano alla Mestica di Macerata, la scuola dell’infanzia Liviabella e la primaria Natali di Sforzacosta, prima comprese sotto il comprensivo Monti di Pollenza.

A Corridonia fusione in unico istituto comprensivo del Manzoni e della Lanzi, con nome composto Manzoni-Lanzi. Per quanto riguarda gli indirizzi scolastici sono stati attivati la qualifica triennale “Operatore della lavorazioni artistiche” all’Ipsia Corridoni sede di Macerata, elettronica ed elettrotecnica al Mattei di Recanati. Parere negativo per la richiesta del liceo Scientifico ad indirizzo sportivo al Gentili di San Ginesio nella sede di Sarnano. Sono stati revocati gli indirizzi servizi per la sanità e l’assistenza sociale all’Ercole Rosa di San Severino, l’indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale al Garibaldi di Macerata.