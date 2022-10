SCUOLA - La questione riguarda il tecnico Antinori e il professionale Pocognoni. I comuni di Camerino e Matelica hanno entrambi avanzato le loro proposte alla Provincia. Ma l’Ufficio scolastico regionale ha un'altra idea

di Monia Orazi

La coperta per mantenere la presidenza del tecnico Antinori e del professionale Pocognoni è troppo corta e la Provincia di Macerata propone di accorpare le sedi dei comuni di Camerino e Matelica delle due scuole. Ma ciascuno dei due enti vorrebbe conservare sede dell’istituto e presidenza, ciascuno nel proprio territorio. Il comune di Camerino propone di staccare il professionale Ercoli, sede associata dell’Ipsia Pocognoni di Matelica e accorparlo all’Antinori di Camerino, che ospita i corsi di ragioneria e geometri per superare i trecento alunni e salvare l’istituto dalla mannaia della soppressione, perché con numeri inferiori ai parametri di legge.

La giunta di Matelica, facendo propria la proposta già avanzata dalla Provincia di Macerata durante una riunione lo scorso settembre, appositamente convocata per esaminare la situazione della rete scolastica provinciale stretta tra il calo delle nascite e lo spopolamento, ha invece approvato la risoluzione di accorpare le sedi di Matelica e Camerino dell’Itcg Antinori e dell’Ipsia Pocognoni, per creare un nuovo polo scolastico tecnico e professionale dal nome “Antinori-Pocognoni” con sede a Matelica.

Di diverso parere è l’Ufficio scolastico regionale, che nel documento che prevede numerosi accorpamenti di istituti dalla primaria alla secondaria di secondo grado, a causa della riduzione progressiva del numero di iscritti, reso noto pochi giorni fa, prevede l’accorpamento dell’Itcg Antinori, che comprende i corsi di ragioneria e geometri, con i licei Varano di Camerino, che contano ben 860 alunni, visto che le due sedi scolastiche sono contigue e sono entrambe ospitate nel polo scolastico provinciale di Madonna delle Carceri.

Il conto fatto dall’amministrazione di Camerino, guidata dal sindaco Roberto Lucarelli, mira a mantenere in città una seconda dirigenza scolastica, per avere una sede unica con oltre trecento iscritti visti i 114 alunni dell’Ipsia di Camerino, uniti ai 253 dell’Itcg Antinori, che metterebbe al riparo il nuovo istituto da qualsiasi rischio di accorpamento, almeno per qualche anno ancora. Nella delibera del Comune è stata anche richiesta l’istituzione del corso di studi energie alternative e rinnovabili, proprio al professionale. Nessun problema per i licei Varano, da sempre autonomi nella dirigenza, mentre l’Antinori è affidato alla reggenza di Francesco Rosati.

L’ipsia Pocognoni, dislocato nella sede principale di Matelica e nelle sedi associate di Camerino e San Severino ha come dirigente scolastica la Alessandra Gattari. Ora le proposte dei due comuni sono state inviate alla Provincia, che a sua volta delibererà in merito per poi inviare alla Regione, che avrà l’ultima parola sulla questione. Di certo c’è profonda preoccupazione in tanti piccoli comuni, su cui si sta abbattendo la scure dei parametri di legge, che rischiano di cancellare dalla geografia scolastica diverse scuole, dalle elementari alle superiori, per il forte calo degli iscritti.