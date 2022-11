In cella per aver ucciso il cugino,

ora nei guai anche per spaccio

CIVITANOVA - Il tunisino Saidi Haitem la scorsa estate era finito in manette con l'accusa di aver assassinato il 30enne Rached Amri sul lungomare sud. Le indagini su di un giro di eroina a San Benedetto hanno portato a due misure cautelari, una verso di lui, notificata in carcere, l'altra verso un 30enne. Sette in tutto gli indagati

