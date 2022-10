Ritrovamenti in contrada Pace, Sclavi:

«A Tolentino un punto di ricerca stabile

dell’università di Ferrara»

LO SCAVO archeologico sarà al centro di un progetto di studio scientifico pianificato dal Centro Interistituzionale per lo Studio e la valorizzazione del Paleolitico e Mesolitico delle Marche. Il sindaco: «Ho la sensazione che questo sia solo l'inizio, che la nostra terra possa condurci a scoperte sorprendenti». Ulteriore obiettivo: la realizzazione di un “giardino archeologico immersivo” oltre all'attuale mostra, con un allestimento di uno spazio didattico permanente

di Francesca Marsili

Nel 2019, un’indagine archeologica preventiva sul sito del futuro campus scolastico in Contrada Pace, ha fatto riaffiorare un accampamento preistorico di circa 11mila anni fa.

Ora, quello scavo archeologico, sarà al centro di un progetto di studio scientifico pianificato dal Centro Interistituzionale per lo Studio e la valorizzazione del Paleolitico e Mesolitico delle Marche per poterlo valorizzare. Considerata l’importanza del progetto proposto, idoneo a porre Tolentino al centro di importanti studi nel campo dell’archeologica preistorica, il sindaco Sclavi e la Giunta comunale hanno approvato un atto di indirizzo di esprimere indirizzo favorevole allo sviluppo della progettualità, riservandosi di stabilire in successivi atti amministrativi le azioni da concretizzare, le risorse economiche da mettere in campo e quelle da ricercare tramite sponsorizzazioni e/o contributi da Enti e Istituzioni esterni.

«Si è capito poco, ma siamo stati baciati dalla fortuna – commenta entusiasta il sindaco Sclavi-. In questo scavo si sono rinvenute reperti del Mesolitico antico in cui avviene il passaggio ad un’economia basata su agricoltura ed allevamento e la conseguente sedentarizzazione. Questo periodo preistorico è importantissimo, rappresenta un momento particolarmente significativo della nostra storia più antica in quanto si caratterizza per il definitivo adattamento degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori europei alle condizioni climatiche e ambientali che si sono create al termine dell’Ultima Glaciazione. Ho la sensazione – prosegue il primo cittadino – che questo sia solo l’inizio, che la nostra terra possa condurci a scoperte sorprendenti. Credo sia il preludio di altre scoperte importanti».

Per questo nuovo progetto, Sclavi spiega di aver curato personalmente i rapporti con il professor Marco Peresani, dell’università degli studi di Ferrara, che aveva già curato la nuova sezione preistorica del museo archeologico “A.G. Silverj” al Castello della Rancia e inaugurata il 29 maggio 2021 e che mostra i reperti rinvenuti nel 2019. «Quello che è stato fatto fino ad ora è stato mettere in sicurezza, catalogare e studiare i ritrovamenti di contrada Pace. Ora – conclude il sindaco – è quello di creare a Tolentino un punto di ricerca stabile dell’Università di Ferrara. Avere dei ricercatori in pianta stabile anche sul nostro territorio, metterà in luce in maniera importante quello che credo sia la punta di un tesoro sommerso. Il nostro atto di indirizzo anche per sollecitare il governo Regionale al reperimento dei fondi».

Una mission multidisciplinare che punta a trarre il massimo delle informazioni dai reperti, campioni e informazioni raccolte, che, per le modalità in cui è stato condotto, può essere considerato un laboratorio incubatore di progetti di indagine scientifica applicato al campo preistorico. Le evidenze messe in luce, documentate e recuperate tra settembre 2019 e luglio 2020 infatti, sono molto rilevanti non solo perché vanno parzialmente a riempire la lacuna conoscitiva sul Mesolitico nelle Marche, sinora noto per il ritrovamento di un unico sito, quello di Pieve Torina, riferibile al Mesolitico recente, ma soprattutto per l’unicità dei ritrovamenti rispetto alla loro antichità, sia dal punto di vista della tipologia sia dello stato di conservazione. Inoltre, per l’area marchigiana, il sito di Contrada Pace rappresenta il primo contesto databile al Mesolitico indagato in maniera estensiva e secondo i più elevati standard scientifici di qualità e dettaglio dell’indagine archeologica stratigrafica e della documentazione.

Finalizzati alla formazione, oltre che alla ricerca, questi laboratori di scavo e studio ospitano ricercatori, dottorandi e studenti universitari di vario livello e svolgono la propria attività in sinergia con istituzioni, musei e parchi archeologici nelle località di pertinenza. Il fine ultimo è anche quello di sostenere la disseminazione su scala locale e nazionale delle scoperte e degli studi effettuati, attraverso vari e numerosi eventi culturali e quindi favorire la conoscenza della Preistoria del nostro Paese. Si tratterebbe, quindi, della prosecuzione di quanto già realizzato dall’Università di Ferrara la quale, assieme ai partner scientifici, e con il coordinamento della locale Soprintendenza, ha curato la nuova sezione preistorica del museo archeologico “A.G. Silverj” attraverso: divulgazione dei risultati degli studi tramite conferenze; formazione e incontri con gli insegnanti; comunicazione sulla stampa locale e nazionale; o incontri con la cittadinanza e gli operatori culturali del museo di Tolentino e della città stessa.

Inoltre, l’amministrazione Sclavi, punta ad un ulteriore obiettivo: la realizzazione di un “giardino archeologico immersivo” oltre all’attuale mostra, con un allestimento di uno spazio didattico permanente a forte impronta multidisciplinare, inclusivo di pannelli divulgativi e dell’installazione di copie di materiali, di ricostruzioni 3D dell’area indagata, per illustrare i metodi applicati nel prelievo e nella documentazione dei depositi archeologici, e di ricostruzioni virtuali dell’ambiente passato e delle attività umane. Infine, i risultati degli studi saranno oggetto di comunicazioni scientifiche in congressi nazionali e internazionali e verranno pubblicati su riviste scientifiche ad alto impatto: Anthropological and Archaeological Science, Journal of Archaeological Science, Plosone.

