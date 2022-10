Allarme rissa, fuggi fuggi generale:

due multe per ubriachezza molesta

CIVITANOVA - L'episodio sul lungomare nord: i residenti hanno allertato le forze dell'ordine perché due gruppi si stavano affrontando. All'arrivo dei carabinieri, sono scappatati tutti. Trovati due uomini ubriachi

Allarme rissa sul lungomare, fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri: in due multati per ubriachezza molesta. L’episodio risale alla notte fra domenica e lunedì ed è avvenuto sul lungomare nord che in questo periodo è poco frequentato se non da residenti. E sono stati proprio loro a dare l’allarme riferendo di due gruppi di persone, per lo più stranieri, che attorno alle 3.30 si stavano affrontando tra di loro. All’arrivo dei carabinieri intervenuti con la pattuglia del Radiomobile diretto dal comandante Cristian Mucci sul posto però erano rimasti solo due uomini che sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.

E’ il secondo episodio del weekend a destare preoccupazione, dopo la maxi rissa di sabato tra baby gang a San Gabriele. I due gruppi di giovanissimi, uno dei quali probabilmente proveniente da fuori città, si sono affrontati con botte, calci e perfino spray al peperoncino probabilmente dandosi appuntamento tramite social. Il caos non è passato inosservato ai residenti del quartiere residenziale, di solito al di fuori dagli eccessi della movida, che hanno lanciato l’allarme. Anche in questo caso, all’arrivo della polizia i gruppi hanno fatto perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso.

