OPERAZIONE di polizia e carabinieri in diverse zone della città: per sei tunisini irregolari è scattato il decreto di espulsione. Il settimo, regolare, è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Verrà espulso anche lui

Controlli a tappeto a Civitanova, fermati sette extracomunitari: sei erano clandestini ed è scattato il decreto di espulsione. Il settimo, regolare, ha aggredito un poliziotto. E’ l’esito di un servizio messo in campo nella città costiera come disposto dal Comitato provinciale ordine e sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, per contrastare l’immigrazione clandestina. E così ieri agenti della polizia e carabinieri hanno setacciato diverse zone della città. Sette i tunisini fermati al Parco Cecchetti, al Varco sul mare, in alcuni pubblici esercizi di viale Matteotti, sul lungomare e vicino la stazione ferroviaria.

La posizione dei sette è stata analizzata dall’Ufficio immigrazione della Questura: sei sono risultati irregolari e così su proposta del questore, sono stati emessi sei decreti di espulsione. Nei confronti di quattro di loro il questore ha formalizzato quattro decreti di trattenimento al Centro per i rimpatri, in attesa del lasciapassare necessario per l’accompagnamento in frontiera, mentre per gli altri due è stato emesso l’ordine di presentarsi in frontiera entro sette giorni. Il settimo, già noto alle forze dell’ordine, era regolare, ma durante le operazioni di controllo si è scagliato contro un agente, colpendolo, nel tentativo di scappare. E’ stato subito bloccato e denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Anche nei suoi confronti, ora, scatterà l’iter per l’espulsione e il trattenimento in un Centro per i rimpatri.

