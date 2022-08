Pasticcio col divieto di sosta,

auto in piazza con la carovana storica

MACERATA - I cartelli dispongono di non parcheggiare da domani, ma la Sibillini e Dintorni già oggi arriva in città. Corri corri dei vigili per spostare le vetture

«Ops, ci siamo scordati il divieto di sosta», caos a Macerata per l’arrivo della carovana d’auto d’epoca Sibillini e Dintorni: i cartelli che disponevano di non posteggiare in piazza della Libertà indicano la data di domani e così tanti oggi hanno parcheggiato lì. Peccato però che le auto storiche che partecipano alla manifestazione abbiano piazza della Libertà come punto d’arrivo questa sera e dunque di auto tra moderne e antiche si è rischiato di averne un po’ troppe.

Gli organizzatori quando hanno visto la piazza piena di auto, ma non di quelle attese, hanno subito allertato la polizia locale. I vigili sono subito arrivati in piazza per cercare di risolvere il problema. Hanno evitato che altre vetture posteggiassero. Discorso più complicato con i proprietari delle auto già in sosta che ignoravano servisse spostassero la loro vettura. Multe o rimozioni forzate bandite perché gli automobilisti, non essendoci cartelli che prescrivessero di non parcheggiare oggi in piazza della Libertà, hanno regolarmente usato i posti per la sosta. Anche in corso della Repubblica i commercianti dicono che non sapevano niente dell’arrivo della corsa e hanno allestito i tavolini come sempre.



(Foto di Fabio Falcioni)

