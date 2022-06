Le note della Treia Street Band

accendono l’Infiorata

CASTELRAIMONDO - Con il "Blues Brother Show" ha preso il via la settimana dell'evento, giunto alla 30esima edizione. Il sindaco Leonelli: «Giorni importanti per la nostra città, sabato in piazza Della Repubblica i “Paggio and the Giraffes” e domenica in piazza Dante il live set di dj Fargetta»

14 Giugno 2022 - Ore 17:16 - caricamento letture

Da piazza Della Repubblica fino a piazza Dante portandosi dietro una scia di musica e di persone. Successo per l’evento di domenica a Castelraimondo che ha segnato di fatto l’inizio della settimana dell’Infiorata Corpus Domini, giunta alla sua 30esima edizione.

Ad accendere le vie del centro con bel ritmo musicale ci ha pensato la Treia Street Band, che con il suo Blues Brother Show ha animato i presenti nel cuore della città. «Un momento di gioia e spensieratezza – ha commentato il sindaco Patrizio Leonelli – la band è guidata da una ragazza di Castelraimondo, Arianna, che ringrazio e a cui faccio i complimenti per la bellissima esibizione. Abbiamo cominciato così questa intensa settimana, giorni importanti per la nostra città che segnano la storia dei 30 anni dell’Infiorata. Sono felice ed emozionato, abbiamo un programma importante che coinvolgerà tante associazioni e tante realtà. Attendiamo con ansia l’inizio della realizzazione dei quadri fioriti così come gli eventi di sabato e domenica sera». L’appuntamento con l’inizio dei lavori degli infioratori è per venerdì sera alle ore 21. Sabato e domenica giornate dense di eventi e colori, con i momenti clou fissati per sabato sera in piazza Della Repubblica con i “Paggio and the Giraffes” e domenica sera in piazza Dante con il live set di dj Fargetta. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA