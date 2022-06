L’Infiorata sboccia con 90mila petali:

«Sarà un ritorno alle origini»

Ogni sera il Festival dei gruppi folkloristici

CASTELRAIMONDO - Presentata l'edizione numero 30 che si svolgerà dal 12 al 19 giugno. Il sindaco Patrizio Leonelli: «Torniamo alla tradizione con in quadri da 9 metri per cinque sul corso». Il consigliere regionale Marinelli: «Bello partecipare in modo ancora più entusiasta». Il programma degli eventi. Tra gli ospiti ci sarà il deejay Fargetta

di Monia Orazi

Trent’anni e non sentirli. Torna nella settimana dal 12 al 19 giugno l’Infiorata di Castelraimondo, legata alla solennità del Corpus Domini, con i petali di oltre novantamila fiori che renderanno corso Italia un immenso tappeto fiorito, che sorgerà per magia dalle mani di oltre duecento maestri Infioratori nella notte tra il 17 ed il 18 giugno.

Si è tenuta oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco Patrizio Leonelli, del consigliere regionale Renzo Marinelli, del vicepresidente dell’Unione montana Fabio Aquila, degli assessori Elisabetta Torregiani ed Ilenia Cittadini, il presidente del consiglio comunale Luigi Bonifazi, la consigliera comunale Valeria Lucarini, i rappresentanti delle associazioni coinvolte. «E’ la mia prima volta da sindaco con l’Infiorata – ha detto Leonelli – ma torniamo alla tradizione, con i quadri da nove metri per cinque che riempiranno il nostro corso Italia. E’ un ritorno alle origini».

Gli ha fatto eco Renzo Marinelli: «Tre mesi fa è stata approvata la legge sulle Infiorate storiche che ne riconosce il valore culturale, ho vissuto tutte le edizioni da amministratore, è bello dopo trent’anni partecipare in modo ancora più entusiasta».

Ha detto Fabio Aquila, vicepresidente dell’Unione montana: «E’ una manifestazione molto importante che fa da traino sempre più attrattivo per il territorio, dando valore e rafforzando le attività locali». Il programma nel dettaglio è stato illustrato da Elisabetta Torregiani, che ha voluto ricordare la passione del preside del comprensivo di Castelraimondo, Maurizio Cavallaro di recente scomparso, che ha voluto la partecipazione della scuola primaria e della secondaria di primo grado, che realizzeranno un quadro ciascuno. I quadri saranno 23, tutti realizzati dalle associazioni cittadine, tranne uno degli Infioratori di Mogliano, che ricambieranno l’ospitalità loro data ai colleghi di Castelraimondo.

Dal 12 al 19 ogni serata sarà animata dal Festival dei gruppi Folkloristici, con formazioni provenienti da vari paesi europei. Alle 18,30 del 12 si esibirà la Treia street Band lungo corso Italia, inizierà il 16 giugno il taglio dei fiori, musica con il duo NudAcustica e Stock 84. Venerdì 17 giugno dalle 21 all’alba si terrà la realizzazione dei quadri fioriti, visitabili nelle giornate di sabato e domenica. Sabato 18 giugno e 19 dalle 10 alle 14 ci sarà il laboratorio Infiorata, per chi vuole imparare a realizzare quadri fioriti nel quartiere Feggiani, dove si potranno degustare gli gnocchi con la papera. La sera alle 21 torna a casa Matteo Paggi, con la sua band “Paggio e the giraffes” si esibirà in piazza della Repubblica. Domenica pomeriggio alle 18,30 messa nella Sacra Famiglia e solenne processione del Corpus Domini con la partecipazione del corpo bandistico Ugo Bottacchiari. La serata si concluderà con la musica di dj Fargetta in piazza Dante e la consueta estrazione della lotteria, legata all’Infiorata. I ristoranti del posto avranno menù a tema Infiorata in collaborazione con Tipicità Marche.

