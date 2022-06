L’Infiorata prende il via

«Sarà un’edizione speciale»

CASTELRAIMONDO - Si inizia oggi con lo spettacolo di musica itinerante fino al prossimo weekend in cui la città si colorerà e si animerà ancora di più grazie a 23 quadri fioriti

12 Giugno 2022 - Ore 12:51 - caricamento letture

Ha preso il via oggi a Castelraimondo la 30esima edizione dell’Infiorata Corpus Domini con le prime iniziative fino al prossimo weekend in cui la città si colorerà e si animerà ancora di più grazie a 23 quadri fioriti. Dei tappeti di fiori di 9 metri per 5 metri che saranno disposti lungo corso Italia e che verranno allestiti nella serata di venerdì per poi essere “calpestati” domenica sera dalla solenne processione. «Sarà la mia prima Infiorata da sindaco e non nascondo una certa emozione – spiega il primo cittadino di Castelraimondo Patrizio Leonelli -. In 30 anni questa manifestazione è sempre cresciuta grazie all’impegno delle tante associazioni e alla bravura degli infioratori. Sarà un’edizione speciale per celebrare loro e per ritornare finalmente a incontrarci tutti insieme nel cuore della nostra città». Tante le iniziative che animeranno la città del Cassero per l’evento clou dell’anno, con appassionati e turisti che invaderanno appunto le vie del centro per ammirare la maestria degli infioratori in azione e successivamente la magnificenza delle opere floreali.

Si parte oggi con lo spettacolo di musica itinerante della “Treia Street Band – Blues Brothers show” che dalle 18 e 30 sfilerà da piazza Della Repubblica a piazza Dante passando per corso Italia. Giovedì 16 giugno si entra ancor più nel vivo dell’Infiorata con il tradizionale taglio dei fiori in piazza Dante alle 20 e 30. Contemporaneamente aperitivo con il duo “NudAcustica Live” a cura del bar Eclissi sempre in piazza Dante. Alle ore 21 e 30 serata musicale con gli “Stock84” a cura dell’Aido-Avis-Admo in largo Rotabella. Venerdì 17 giugno, in serata, parte definitivamente la realizzazione dei quadri fioriti in corso Italia. Durante la certosina preparazione gli infioratori saranno allietati dalla musica e dai balli dei gruppi folcloristici che si esibiranno in piazza Della Repubblica per il tradizionale festival dedicato. Sabato 18 giugno dalle 10 alle 14 (e anche domenica 19 giugno allo stesso orario), nel quartiere Feggiani, spazio al laboratorio dell’Infiorata a cura del Grand Tour delle Marche per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro fiorito insieme a degli esperti che faranno da tutor. Seguirà un bel pranzo a base di gnocchi alla papera dei Feggiani. Sabato sera alle ore 21 e 30 in piazza Della Repubblica appuntamento con la musica dei “Paggio and the Giraffes”, formazione internazionale capitanata dal giovane castelraimondese Matteo Paggi, che torna nella sua città dall’Olanda per una serata magica sotto al Cassero. Domenica 19 giugno alle ore 18 Santa Messa con l’arcivescovo mons. Massara nella chiesa della Sacra Famiglia e a seguire Solenne Processione del “Corpus Domini” con la partecipazione del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo. In serata gran finale in piazza Dante con la musica anni ‘90: dalle ore 22 dj set con dj Phil del Much More e dj Fargetta, attesissimo ospite direttamente da Radio Deejay, Radio m2o e dai miglior club e piazze d’Italia. Durante l’evento saranno anche estratti i numeri della tradizionale lotteria dell’Infiorata. Collateralmente a tutti questi eventi, le attività del settore bar e ristorazione di Castelraimondo si cimenteranno nell’utilizzo dei fiori in cucina, offrendo ai clienti dei menù che avranno tra gli ingredienti proprio dei fiori, dando colori e sapori speciali alle pietanze tipiche e portando l’Infiorata anche nel piatto.

«Un calendario degno dei 30 anni della manifestazione principe della nostra città – spiega l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani – abbiamo messo in campo tutte le nostre forze come Comune insieme alle associazioni che come sempre si sono dimostrate all’altezza della situazione e che ringrazio pubblicamente insieme alla nostra Pro Loco. L’Infiorata è una kermesse che rende partecipe tutto il paese, sono ben 23 le associazioni che intervengono e il bello è proprio la socialità che si crea tra i nostri concittadini e i tanti turisti che raggiungono Castelraimondo da tutta Italia. Quest’anno finalmente torniamo a una versione “in grande” dell’Infiorata, ci ritroveremo tutti insieme fianco a fianco a preparare i quadri fioriti, con grande giovialità e serenità».

