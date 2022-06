Schianto mortale, due indagati

Fissato il funerale di Alessandro

CIVITANOVA - Il 25enne Alessandro Vico aveva appena compiuto gli anni e sabato, quando è morto, stava andando a festeggiare il compleanno. La procura ha indagato i due conducenti degli altri veicoli coinvolti, si tratta di un atto dovuto. Oggi è stata fatta l'autopsia. La camera ardente aperta dalle 17, l'ultimo saluto domani

Schianto mortale a Civitanova, oggi pomeriggio si è svolta l’autopsia sul 25enne. Due gli indagati per omicidio stradale. Il funerale di Alessandro Vico domani alle 17 a Civitanova. La tragedia si è consumata nella notte di sabato a Civitanova. La procura ha aperto una indagine.



Due le persone che sono state indagate, come atto dovuto, entrambe la contestazione è omicidio stradale. Si tratta delle due persone che erano alla guida degli altri due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente. La conducente di una vettura che era entrata sulla provinciale 485, a Santa Maria Apparente, e che Vico aveva, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, tentato di scartare, allargandosi sulla corsia opposta e andando a schiantarsi con un furgoncino. Indagato anche il conducente del furgoncino, un 29enne, che dopo l’incidente era stato ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il sostituto Enrico Barbieri ha disposto anche l’autopsia sul 25enne, che è stata affidata al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi. L’esame si è svolto questo pomeriggio. Dalle 17 sarà aperta la camera ardente all’ospedale di Civitanova (fino alle 20,30). Domani poi il feretro sarà trasferito alla sala funeraria Cielo Terra, sempre a Civitanova. Il funerale sarà nella chiesa di Santa Maria Apparente, alle 17 di domani (7 giugno). Alessandro lascia il fratello, Danny, e i genitori Moreno e Lorella. Un dramma quello della sua morte che ha sconvolto la città. Intorno alle 21 di sabato Alessandro era al volante di una Fiat 500 e con lui c’era un amico di 24 anni. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, il 25enne ha tentato di evitare un’auto che si stava immettendo e si è schiantato con un furgoncino che proveniva lungo la corsia opposta. Il giovane aveva compiuto 25 anni il giorno prima dell’incidente e sabato stava andando a festeggiare il compleanno.

L’amico che era in auto con lui e il conducente del furgone, entrambi ricoverati all’ospedale di Torrette, non sarebbero in pericolo di vita.



