Civitanovese, con tre punti ecco i playoff

E per Vagnoni sarà la squadra da battere

MATITA ROSSOBLU - Con un successo sulla Monterubbianese l'accesso alla post season, al terzo posto della griglia, sarà matematico. Il mister convinto che agli spareggi saranno i suoi uomini a trionfare anche se dovranno imporsi sulle avversarie lontani dal Polisportivo

30 Maggio 2022 - Ore 17:11 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

La Civitanovese dà continuità ai risultati (terza vittoria di fila) e mette quasi al sicuro la partecipazione ai playoff della Promozione, come terza squadra qualificata. La prima, dato l’enorme vantaggio sulla quarta, salterà la semifinale. Per la certezza occorre una vittoria sabato prossimo nella gara interna con la Monterubbianese (che non ha più nulla da chiedere al torneo) e iniziare a pensare in anticipo allo spareggio esterno con il Monturano. Anche per evitare che diventi decisiva la trasferta con il Portorecanati, impegnato a non aumentare il ritardo dalle squadre che lo precedono e garantirsi la disputa dei playout. C’è ancora incertezza per la vittoria del campionato, con la Maceratese che ha ridotto a due punti il gap dal Chiesanuova. Decisiva a questo proposito la prossima trasferta dei treiesi a Trodica, squadra che ha le capacità di prevalere e regalarsi un’ultima soddisfazione in una stagione al di sotto delle attese.

Nel turno casalingo appena disputato, la Civitanovese supera il Monticelli, che in verità le oppone poca resistenza. I rossoblu chiudono la partita, con tre reti di vantaggio (Balloni, Russo, Cordoba) poco oltre la mezz’ora del primo tempo. La ripresa è pura accademia, di gioco se ne vede poco, la contesa si rianima nel finale quando mister Vagnoni decide di mandare in campo le punte che ha in panchina. Quarta rete rossoblu (Carissimi) e gol della bandiera degli ascolani (Vespa). Attenuante per la squadra di Settembri l’assenza di due titolari determinanti: il difensore Porfiri (sostituito nella difesa a tre da Petritola) e, soprattutto, capitan Alijevic, regista basso davanti alla difesa: elemento decisivo nella costruzione del gioco. Si è notata la sua mancanza, dalle sostituzioni operate dal tecnico in mediana e da un attacco spesso isolato, con il bomber Gibellieri (18 gol in stagione) privo di necessario sostegno, costretto a rientrare per procurarsi la palla. Mister Vagnoni conferma la squadra iniziale (modulo: 4-3-3) della vittoria di Castignano.

Il tecnico scopre il valore delle mezze ali, dopo un campionato giocato con tre mediani insieme. Riporta Visciano davanti alla difesa (lo aveva provato trequartista), gli affianca quali interni Balloni (stessa posizione per il subentrato Cordoba) e Gesuè. Davanti tridente con Chornopyshchuk e Russo esterni, Gragnoli riferimento centrale, che non segna neppure quando la squadra ne fa quattro. Relegati in panchina, ormai stabilmente, l’under Rossini, mediano naturale, impiegato in varie posizioni sia in difesa che a centrocampo; il trequartista Di Benedetto, il cui apporto alla squadra è stato assai limitato. Un’operazione di mercato (con il placet del tecnico) poco felice, ma non dobbiamo dimenticare che il ds Spadoni ne ha definite altre peggiori.

Ci riferiamo al portiere De Marzo (due gol regalati nel derby d’andata alla Maceratese) e al difensore uruguagio Sabatel. Da quando la Civitanovese ha cominciato ad avere la certezza di giocare i playoff, il tecnico Vagnoni ha iniziato a esaltarsi. Dichiara che i suoi ragazzi vinceranno gli spareggi, formando la “squadra da battere”. Servisse a motivare il team (dopo gli strali del patron Profili) ci può stare. La realtà, però, dice che la Civitanovese per salire in Eccellenza dovrà vincere tre spareggi in trasferta: Monturano, possibile derby di rivincita con la Rata e finale con la vincente playoff del girone A.

