Potenza Picena è salvo,

addio playoff per il Trodica.

Corridonia a rischio playout

PROMOZIONE - I giallorossi di mister Santoni battono 2 a 0 la Cluentina e si assicurano la permanenza nella categoria. I biancocelesti di Martinelli perdono in trasferta contro l'Atletico Centobuchi e abbandonano la possibilità di disputare gli spareggi per l'Eccellenza. I rossoverdi di Ciocci, che pareggiano a Marina Palmense, dovranno cercare di evitare quelli per non retrocedere

30 Maggio 2022

di Michele Carbonari

L’Aurora Treia rallenta la capolista Chiesanuova, nel derby del Sandro Ultimi, e riapre il campionato nel girone B di Promozione.

I ragazzi di Passarini, quasi matematicamente fuori dalla zona playoff, impongono lo 0 a 0 ai biancorossi di Migliorelli (leggi l’articolo), che escono malconci dal match: nel finale il portiere Carnevali si infortuna ad un ginocchio, mentre in precedenza l’attaccante Rodriguez è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Macerata per un colpo alla testa (quattro punti). A due giornate dal termine, sono solo due le lunghezze a dividere la squadra della piccola frazione di Treia e la formazione del capoluogo: la Maceratese, corsara a Montecosaro (Tittarelli, Dieme e Armellini regalano la nona vittoria consecutiva). Decisive le prossime sfide: Trodica – Chiesanuova, Maceratese – Palmense e Chiesanuova – Potenza Picena, Monturano Campiglione – Maceratese.

Più staccata, quarta, ma con i playoff ormai in tasca, c’è la Civitanovese, che sembra aver trovato di nuovo la giusta strada, come dimostra il poker interno al Monticelli (leggi l’articolo). Superato il ko della finale di Coppa contro la Vigor Castelfidardo, il Potenza Picena conquista la salvezza aritmetica grazie al successo all’inglese sul campo della Cluentina (anch’essa fuori dalla zona playout): determinanti i gol di Vecchione e Abbrunzo. Abbandona ogni speranza playoff invece il Trodica, caduto di misura nella tana dell’Atletico Centobuchi. Non ancora al sicuro per la permanenza in categoria il Corridonia, che muove la classifica a Marina Palmense a reti inviolate. Resta aggrappato agli spareggi il Portorecanati, nonostante il pesante ko in trasferta contro la Futura 96: 4-1.

La top 11 (4-3-3): Zoldi (Trodica); Marino (Maceratese), Smerilli (Civitanovese), Palazzetti (Aurora Treia), Telloni (Potenza Picena); Panichelli (Aurora Treia), Cartechini (Corridonia), Giaccaglia (Maceratese); Russo (Civitanovese), Pasqui (Chiesanuova), Bonifazi (Chiesanuova). All.: Santoni.

Il personaggio della settimana: Fabrizio Santoni (Potenza Picena). L’allenatore dei giallorossi ha saputo condurre la squadra alla salvezza diretta con due giornate di anticipo, senza mai rischiare di essere inghiottito nelle sabbie mobili della classifica. Parallelamente ha portato i suoi in finale di Coppa. Nonostante la bruciante sconfitta ha rialzato la squadra, vittoriosa in un terreno difficile come quello della Cluentina.

PROMOZIONE – GIRONE B (15esima giornata di ritorno):

Monturano Campiglione – Centobuchi 6-0

Futura 96 – Portorecanati 4-1

Monterubbianese – Castignano 3-1

Cluentina – Potenza Picena 0-2

Atletico Centobuchi – Trodica 1-0

Montecosaro – Maceratese 0-3

Palmense – Corridonia 0-0

Civitanovese – Monticelli 4-1

Chiesanuova – Aurora Treia 0-0

CLASSIFICA: Chiesanuova 69, Maceratese 67, Monturano Campiglione 63, Civitanovese 57, Futura 96 52, Monterubbianese e Aurora Treia 48, Potenza Picena 45, Trodica 44, Cluentina 42, Monticelli 41, Atletico Centobuchi 39, Corridonia 38, Palmense 37, Portorecanati 29, Castignano 27, Montecosaro 18, Centobuchi 15.

