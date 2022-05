Civitanovese sul velluto,

poker e ipoteca sui playoff

PROMOZIONE - I rossoblu battono 4-1 il Monticelli grazie alle reti di Balloni, Russo, Cordoba e Carissimi e blindano la posizione negli spareggi a 180 minuti dal termine del campionato

29 Maggio 2022 - Ore 17:11 - caricamento letture

di Andrea Cesca

La Civitanovese supera il Monticelli per 4 a 1 e ipoteca i playoff. I rossoblù mettono al sicuro il risultato nel primo tempo chiuso in vantaggio per 3 a 0 con le reti di Balloni, Russo e Cordoba.

L’esito della partita non è stato mai in discussione, nella ripresa Carissimi ha calato il poker, il Monticelli con Vespa ha accorciato le distanze in zona Cesarini. A 180’ dal termine della stagione regolare sei punti dividono la squadra di Vagnoni dal Monturano Campiglione, permanendo l’attuale classifica i rossoblù giocherebbero il primo degli spareggi promozione al comunale di Monte Urano. Gli ultras della Civitanovese nel corso del secondo tempo hanno esposto uno striscione per rallegrarsi con il Rimini neo promosso in Serie C.

Roberto Vagnoni disegna una Civitanovese a trazione anteriore con il trio d’attacco composto da Russo, Gragnoli e Chornopyshchuk. La prima conclusione a rete è del Monticelli con il furetto Gibellieri, bella l’esecuzione ma palla a lato. Balloni spinge molto sulla destra e al 7’ trova la via della rete: il tiro del numero 8 rossoblù, complice la deviazione di un difensore avversario, si impenna e termina la corsa in fondo al sacco, 1 a 0. Lo stesso Balloni va vicinissimo al raddoppio al 17’ dopo uno scambio in area con Gragnoli, Paolini Enrico si salva con i piedi in calcio d’angolo.

La rete del raddoppio arriva un minuto più tardi: Gesuè crossa lungo per Russo, l’attaccante quasi dalla linea di fondo sorprende il portiere avversario con un delizioso pallonetto, 2 a 0. Il Monticelli reagisce al 25’, due tiri di Panichi vengono ribattuti dalla difesa, Monti devia in calcio d’angolo una staffilata di Pietrucci. Intanto la Civitanovese deve ricorrere alla prima sostituzione, un problema alla caviglia mette fuori causa Balloni, al suo posto Cordoba. Proprio il neo entrato prima chiama alla parata in tuffo Paolini Enrico e al 37’ cala il tris con un tiro dai venticinque metri che si insacca a fil di palo. Partita virtualmente chiusa.

Con il risultato praticamente acquisito il secondo tempo offre poco. La Civitanovese potrebbe arrotondare il risultato al 71’ ma Niane subentrato a Russo si divora in contropiede la rete del 4 a 0. Il Monticelli si affaccia dalle parti di Monti con Paolini Mattia, i rossoblù calano il poker al 79’ con Carissimi che riceve la palla da Niane e gonfia la rete. Nel finale si infortuna Chornopyshchuk, intervengono i sanitari con la barella. Il Monticelli trova la rete della bandiera all’88’ con un calcio di punizione di Vespa dal limite dell’area. Sabato prossimo (ore 16,30) la Civitanovese ospiterà al Polisportivo la Monterubbianese nella penultima giornata di campionato.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Monti 6; Foresi 6, Smerilli 7, Mariani 6 (30’ st Alessandroni ng), Ruggeri 6; Balloni 7 (27’ st Cordoba 7), Visciano 6,5, Gesuè 6,5; Russo 7 (17’ st Niane 6), Gragnoli 6 (23’ st Carissimi 6), Chornopyshchuk 6 (38’ st Marini ng). A disp.: Lanari, Di Benedetto, Salvucci, Rossini. All. Vagnoni

MONTICELLI (3-5-2): Paolini Enrico 5,5; Scielzo 5,5, Fattori 5,5, Petritola 5,5 (30’ st Caringola ng); Pietrucci 6 (23’ st Filippi ng), Giorgi 6, Tarli 5,5 (19’ st Tazi ng), Panichi 6 (39’ st Grelli ng), Vespa 6; Paolini Mattia 5,5, Gibellieri 6 (38’ st D’Angelo ng). A disp.: Marcucci, Spinelli, Lazzarini. All. Settembri

Arbitro: Ferroni di Pesaro (Baldisserri di Pesaro – Marchei di Ascoli Piceno)

Reti: pt. 7’ Balloni (C), 18’ Russo (C), 37’ Cordoba (C); st 34’ Carissimi (C), 42’ Vespa (M)

Note: spettatori 150 circa. Calci d’angolo 6 a 3 per la Civitanovese. Ammoniti Gibellieri, Giorgi, Cordoba, Vagnoni. Recupero 5’ (pt. 0 + st. 5’)

(foto Sonia Muci ufficio stampa Civitanovese)

