Settimana della tiroide,

screening gratuiti

a Medicina nucleare

MACERATA - Sarà possibile sottoporsi ad ecoscopia previo appuntamento, che potrà essere prenotato a partire dal 9 maggio telefonando al Cup Regionale

Ecoscopie gratuite in occasione della settimana mondiale della tiroide. “Tiroide e salute: io mi informo bene” è l’iniziativa del reparto di Medicina nucleare dell’ospedale di Macerata.

«L’Unità Operativa di Medicina Nucleare – si legge in una nota dell’Area Vasta 3 – Centro Regionale di Terapia Radiometabolica, Centro Pet, diretta dalla dottoressa Francesca Capoccetti, aderirà alle manifestazioni della “Settimana Mondiale della Tiroide” che si terranno a livello nazionale dal 25 al 31 maggio.

Medicina Nucleare, in collaborazione con l’Associazione Amati.m ApS -Associazione Malati Tiroidei delle Marche-, effettuerà nel Reparto dell’Ospedale di Macerata, nelle giornate del 25 e 26 maggio, Ecoscopie gratuite di screening previo appuntamento, che potranno essere prenotate a partire dal 9 maggio telefonando al Cup Regionale al numero 800.098.798».

L’ iniziativa è inserita in un contesto internazionale che coinvolgerà le principali associazioni scientifiche e dei Malati della Tiroide in tutta Europa, identificando nel 25 maggio, la Giornata Mondiale della Tiroide. «L’ obiettivo, sarà la sensibilizzazione alla prevenzione e alla corretta gestione delle malattie della tiroide. Proprio per questo -sottolinea la dottoressa Capoccetti- l’importanza di riferirsi a fonti di informazione autorevoli e a non affidarsi ciecamente a ciò che si trova in rete. A tal proposito il tema di lancio per l’ anno 2022 ha come titolo “Tiroide e salute: io mi informo bene”».

