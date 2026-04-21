Un brindisi alla nuova alleanza:
Assodrink e Ad Beverage
uniscono le forze (Foto)

CIVITANOVA - Svolta nella distribuzione di bevande. Accordo ufficializzato alla Serra durante un evento che ha riunito clienti e operatori del settore. Stessa rete operativa e ampliamento dell’offerta per il canale HoReCa

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Nasce l’alleanza che cambia il beverage nelle Marche, Assodrink e Ad Beverage uniscono le forze: stessa squadra, stessa logistica, gamma di prodotti più ampia. Un evento ieri alla Serra di Civitanova ha sancito l’accordo presentato al pubblico da Daniele Cristiano e Andrea Travaglia (titolari di Assodrink) e da Luigi e Steano Pera proprietari di Ad Beverage. Dalle 10,30 alle 18,30 numerosi clienti hanno partecipato all’iniziativa nel noto locale civitanovese.

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Al centro Daniele Cristiano di Assodrink con Stefano Pera e Luigi Pera di Ad Beverage

E’ un’operazione destinata a segnare una svolta nel panorama della distribuzione beverage nelle Marche. Ad Beverage e Assodrink hanno deciso di unirsi sotto un’unica bandiera: quella di Ad Beverage. Una scelta strategica che nasce dalla volontà comune di essere un partner ancora più completo per i gestori di locali, ristoranti, hotel e bar di tutta la regione.

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L’evento di ieri alla Serra

Nessuna rivoluzione brusca, nessun cambio di riferimento, nessun disagio operativo. Al contrario: una continuità totale nella gestione quotidiana, arricchita dalla possibilità di accedere a una gamma di prodotti sensibilmente più ampia. Per chi gestisce un locale nelle Marche, questa è semplicemente una buona notizia.

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Due storie, una visione comune – AD Beverage è la grande realtà distributiva del centro Italia nata dalla joint venture tra Doreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione Srl: due nomi storici nel mondo del beverage che hanno scelto di convergere in un unico soggetto con oltre trent’anni di esperienza cumulata. Con sette magazzini operativi – di cui due nelle Marche – e una rete capillare che copre sei regioni del centro Italia, AD Beverage è oggi il distributore indipendente di riferimento per il canale HoReCa, con oltre diecimila referenze tra birra, vini, spirits, food e beverage in generale.

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Assodrink è invece una storia marchigiana al cento per cento. Fondata nel 2010 con sede a Porto Sant’Elpidio, in vent’anni di attività è diventata uno dei leader nella distribuzione di vini, spirits, liquori e distillati nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Con un team affiatato, una vocazione specifica al mondo serale e della mixology, e la capacità di costruire relazioni dirette e continuative con i propri clienti, Assodrink ha guadagnato sul campo la reputazione di partner affidabile e competente per chiunque operi nel fuoricasa. Due specializzazioni diverse, due punti di forza distinti: AD Beverage forte nella birra e nel beverage strutturato; Assodrink radicata nel mondo dei vini e degli spirits. Messe insieme si completano.

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Di seguito le aziende che hanno partecipato con uno stand all’evento di ieri alla Serra:

MONDO VINI: Belisario, Velenosi, Terra Fageto, Meran, Tenute Murola, Le Caniette, Vigna Madre, De Angelis, Capinera, Conti Ducco, Vezzoli, Santa Barbara, Rottensteiner, Russolo, Bernardi, Sabbionare, Vivallis, Garofoli, Bisci, Masut Da Rive, Contarini, Monmarthe, Chablis Alan Geoffroy, BiancaVigna, Fattoria Nannì, Valvitis.

MONDO SPIRITS: Campari, Pernod Ricard, Martini, Coca-Cola, Red Bull, Diageo, Pallini, PieroGin, Odk, Ginecologo, Brown-Forman.

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MONDO BIRRE: Forst, Menabrea, Maisel’s Weisse, Mastio, Martin’s, Paulaner, Beerik, Obermain, Brewrise, Tennent’s, Birra dell’Eremo, Hacker-Pschorr, Warsteiner, Engel.

MONDO ACQUE: San Pellegrino, San Bernardo, Gruppo Togni, San Benedetto.

MONDO FOOD: Panarium, Fiordimonte, Demetra, Pannocchia, Molino sul Clitunno.

(foto-servizio di Federico De Marco)

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Daniele Cristiano con la sua famiglia

 

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