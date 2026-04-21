Nasce l’alleanza che cambia il beverage nelle Marche, Assodrink e Ad Beverage uniscono le forze: stessa squadra, stessa logistica, gamma di prodotti più ampia. Un evento ieri alla Serra di Civitanova ha sancito l’accordo presentato al pubblico da Daniele Cristiano e Andrea Travaglia (titolari di Assodrink) e da Luigi e Steano Pera proprietari di Ad Beverage. Dalle 10,30 alle 18,30 numerosi clienti hanno partecipato all’iniziativa nel noto locale civitanovese.

E’ un’operazione destinata a segnare una svolta nel panorama della distribuzione beverage nelle Marche. Ad Beverage e Assodrink hanno deciso di unirsi sotto un’unica bandiera: quella di Ad Beverage. Una scelta strategica che nasce dalla volontà comune di essere un partner ancora più completo per i gestori di locali, ristoranti, hotel e bar di tutta la regione.

Nessuna rivoluzione brusca, nessun cambio di riferimento, nessun disagio operativo. Al contrario: una continuità totale nella gestione quotidiana, arricchita dalla possibilità di accedere a una gamma di prodotti sensibilmente più ampia. Per chi gestisce un locale nelle Marche, questa è semplicemente una buona notizia.

Due storie, una visione comune – AD Beverage è la grande realtà distributiva del centro Italia nata dalla joint venture tra Doreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione Srl: due nomi storici nel mondo del beverage che hanno scelto di convergere in un unico soggetto con oltre trent’anni di esperienza cumulata. Con sette magazzini operativi – di cui due nelle Marche – e una rete capillare che copre sei regioni del centro Italia, AD Beverage è oggi il distributore indipendente di riferimento per il canale HoReCa, con oltre diecimila referenze tra birra, vini, spirits, food e beverage in generale.

Assodrink è invece una storia marchigiana al cento per cento. Fondata nel 2010 con sede a Porto Sant’Elpidio, in vent’anni di attività è diventata uno dei leader nella distribuzione di vini, spirits, liquori e distillati nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Con un team affiatato, una vocazione specifica al mondo serale e della mixology, e la capacità di costruire relazioni dirette e continuative con i propri clienti, Assodrink ha guadagnato sul campo la reputazione di partner affidabile e competente per chiunque operi nel fuoricasa. Due specializzazioni diverse, due punti di forza distinti: AD Beverage forte nella birra e nel beverage strutturato; Assodrink radicata nel mondo dei vini e degli spirits. Messe insieme si completano.

Di seguito le aziende che hanno partecipato con uno stand all’evento di ieri alla Serra: