Ieri al Banca Macerata Forum di Fontescodella, l’Admo Macerata ha dato il via alla prima edizione del progetto Admo League. Un torneo sportivo a percorso educativo che unisce attività fisica anche inclusive e incontri informativi con medici e volontari, a cui insegnanti e studenti hanno risposto in modo partecipato e sentito.

Nasce con questo obiettivo il protocollo d’intesa sottoscritto da Regione, Ufficio scolastico regionale per le Marche e Admo Marche per promuovere tra i giovani la donazione di midollo osseo e cellule staminali, insieme alla cultura della salute, del volontariato e della cittadinanza attiva.

Ad essere coinvolti gli istituti della provincia di Macerata con la partecipazione dell’Ite Gentili (scuola annessa al Convitto Leopardi), accompagnati dalla docente Betti Mariani, del Liceo scientifico Galileo Galilei con la docente Claudia Virgili e gli istituti superiori Iis Garibaldi, Bramante Pannaggi con i docenti Cecilia Simonini e Claudio Antinori. Presente tutta la mattinata anche la delegata provinciale di atletica leggera Alessia Pistilli.

I ragazzi durante l’incontro si sono confrontati nella pratica di sport alternativi grazie a realtà come il dodgeball (con il Dodgeball Corridonia), tag rugby (col Rugby Macerata), arti marziali (Asd Wuxing Taijiquan Kung Fu Macerata) e tiro alla fune (Bellatores).