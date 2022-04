Rischio cardiovascolare,

a 101 anni partecipa

alla campagna di prevenzione

CONSIGLI - L'associazione provinciale Cives di Macerata in campo all'abbazia di San Claudio, Armando Reschini ha accettato di fare il test con risultati invidiabili

28 Aprile 2022 - Ore 10:28 - caricamento letture

L’associazione provinciale Cives di Macerata è scesa in campo per promuovere la campagna sulla prevenzione del rischio cardiovascolare. L’iniziativa, che si ripeterà in diversi comuni della provincia di Macerata, ha preso il via nella giornata del 25 aprile all’abbazia di San Claudio in occasione dei festeggiamenti per San Vincenzo Ferreri.

Numerose sono state le persone che si sono sottoposte al test e che hanno ritirato il pieghevole con i consigli preventivi. L’icona della giornata è stato Armando Reschini che con i suoi 101 anni suonati ha accettato di fare il test con risultati invidiabili. «Ringraziamo Isabella Frattari che per il tramite dell’organizzazione ci ha concesso la possibilità di partecipare, la Croce Verde di Corridonia per la collaborazione ed il Centro Medico Blu Gallery di San Severino che ha contribuito alla stampa del materiale per l’evento», dice Sistino Tamagnini, presidente del nucleo provinciale Cives Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA