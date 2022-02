Moscatelli fa il bis a Le Iene,

confermato segnalatore per le Marche

SPETTACOLO - Il riconoscimento per il presentatore di San Severino arriva alla ripresa del programma su Italia 1

19 Febbraio 2022 - Ore 10:36 - caricamento letture

Con la ripresa del programma televisivo Le Iene, arriva anche la conferma del rapporto con Marco Moscatelli. Il presentatore di San Severino è continuerà nel suo ruolo di segnalatore per le Marche della nota trasmissione di Italia 1.

«Io e Marco Moscatelli siamo amici da anni e nel tempo abbiamo instaurato un proficuo rapporto lavorativo e professionale. Marco è il mio punto di riferimento nelle Marche raccoglie storie e segnalazioni e me le invia. Alcune di queste storie sono diventati dei servizi, alcuni memorabili. E’ una persona di cui mi fido molto e avendo tantissimi contatti per me è prezioso».

Di certo non è nuovo al mondo dello spettacolo e della satira giornalistica, Marco Moscatelli. Attivissimo nell’organizzazione di eventi, con Fabbricaeventi.com, la società che guida con Chiara Nadenich, porterà quindi ancora avanti il suo rapporto professionale con la trasmissione, ormai storico. In passato infatti Moscatelli aveva anche partecipato alla gara degli inviati di “Striscia la notizia”. Solo per un soffio, in finale, fu battuto da Pino Abete, ancora oggi nello staff del programma. Poi nel 2014 l’incontro con Filippo Roma, nelle Marche come presentatore. Il primo servizio fatto insieme è quello del piccolo Simone (il bimbo di Macerata con gravissime ustioni che aveva bisogno di cure particolari ndr).

