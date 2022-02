Centro vaccinale

al Santissimo Crocifisso,

le nuove date di febbraio

TREIA - Sarà operativo lunedì 7 dalle 8 alle 14, sabato 12 dalle 8 alle 14 e martedì 15 dalle 8 alle 14

2 Febbraio 2022 - Ore 16:16 - caricamento letture

Nuove date per il mese di febbraio nel centro vaccinale di prossimità a Treia, che sarà operativo lunedì 7 dalle 8 alle 14, sabato 12 dalle 8 alle 14 e martedì 15 dalle 8 alle 14. Il servizio organizzato al santuario del Santissimo Crocifisso nel mese di gennaio dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Asur Marche, «ha ottenuto grande riscontro, offrendo un prezioso servizio ai cittadini. Sono state, infatti, somministrate circa 717 dosi di vaccini di cui circa 40 prime dosi – si legge nella nota -. Un’iniziativa resa possibile anche grazie all’immediata disponibilità dei dottori e degli infermieri che hanno provveduto all’inoculazione delle dosi consegnate». «Rinnovo il ringraziamento agli operatori sanitari, la Protezione civile e il personale del comune che sarà impegnato. L’idea di procedere all’installazione di un punto vaccinale di prossimità a Treia – spiega il sindaco Franco Capponi – è dovuto non solo al crescente numero di positivi nella nostra comunità, ma anche alle nuove regole imposte dal Governo con il decreto del 7 gennaio 2022, in vigore a partire dall’1 e dal 15 febbraio. È importante, dunque, procedere velocemente con la vaccinazione, che rimane l’arma fondamentale per poter contrastare il Covid e continuare a mantenere alta l’attenzione rispettando le regole sopra delineate».

