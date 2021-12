Il direttore sanitario Carlo Di Falco

in servizio fino a 70 anni

SANITA' - Il dirigente dell’Area Vasta 3, che ha preso il posto di Gianni Genga, potrà restare in servizio ancora qualche anno. In Av3 anche alcune assunzioni di medici, tra questi due pediatri a tempo indeterminato

26 Dicembre 2021 - Ore 20:23 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Vigilia di Natale di lavoro per l’albo pretorio dell’Area Vasta 3 dell’Asur, anche se i vari argomenti trattati confermano l’andamento di tutto l’anno: assunzioni poche.

Un problema, anche ma non solo, di carenza di medici specialisti. La prima determina natalizia che balza all’occhio è quella del direttore medico dell’Av3 Carlo Di Falco, scelto nell’agosto del 2020 dalla direttrice generale Nadia Storti per coprire il ruolo di Gianni Genga, messosi in aspettativa in quanto nominato ai vertici dell’Inrca. Ora viene pubblicata una determina della direttrice dell’Av3 dell’Asur che sostanzialmente consente a Di Falco di rimanere in servizio oltre i 65 anni per raggiungere i 70 anni di età e i 40 anni di servizio per il pensionamento. Il che dovrebbe significare che Genga lascia libero il posto in organico avendo deciso di andare in pensione. Poi c’è la proroga di tre mesi per le assunzioni nel Dipartimento di Prevenzione di Laura Pierucci, Michelle Elisa Pompili e Vanessa Seri.

Poi l’assunzione, con il ricorso alla mobilità interna, nella unità operativa Dipendenze Patologiche di Civitanova, della psichiatra Giorgia Di Massimo. Assunzione di un medico allergologo, per effetto delle dimissioni di una dottoressa: si tratta di Miriam Cognigni, vincitrice di concorso.

A fronte della situazione di difficoltà che si registra nei Pronto Soccorso degli ospedali maggiori dell’Av3 arriva una assunzione (si fa quello che si può) per la realizzazione del seguente progetto: «Riduzione tempi di attesa dei pazienti a bassa intensità di cura (codici verdi e bianchi) nei Servizi di Pronto Soccorso dell’Area Vasta 3»: incarico a Michele Gironella, per la durata di 12 mesi, non rinnovabili, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con un impegno complessivo di 160 ore mensili, al Pronto Soccorso di Civitanova. A tempo indeterminato l’assunzione nel profilo di collaboratore tecnico professionale informatico di Federico Marcotulli, vincitore di un concorso bandito dall’Inrca. Ancora per le Uoc di Medicina di Urgenza dell’Av3 l’Asur Marche ha indicato la disponibilità di un medico nella graduatoria dell’ultimo concorso, si tratta di Stefano D’Addio, da definire la sede di lavoro.

Banditi due avvisi di mobilità in entrata per un posto di Dirigente Medico di Radiologia Interventistica e di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia. Due i pediatri assunti a tempo indeterminato: si tratta di Patrizia Di Matteo e di Roberto Troiani. Infine la cessazione dal servizio, per limiti di età, di Nazzarena Raggi, medico di assistenza primaria nel distretto di Camerino.

