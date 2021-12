Borroni replica a Micucci sull’ospedale:

«Gli 11 milioni per Civitanova

saranno disponibili in bilancio a breve»

SANITA' - Il consigliere regionale di Fdi assicura che saranno stanziati a fine anno o al massimo con l'assestamento di aprile. «Pensi al Pd che ha accentrato i fondi per l'ospedale unico di Pesaro lasciando a bocca asciutta il resto delle Marche»

18 Dicembre 2021 - Ore 18:36 - caricamento letture

di Laura Boccanera

«Gli 11 milioni di euro per l’ospedale di Civitanova saranno disponibili fin dai primissimi mesi del 2022 con il bilancio di previsione regionale che il 29 dicembre va in aula o con l’assestamento di aprile 2022». Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni risponde così all’ex consigliere Francesco Micucci che ieri nel corso di una conferenza stampa aveva richiesto chiarezza rispetto ai fondi annunciati per l’ospedale di Civitanova interpellando il presidente Francesco Acquaroli e il consigliere civitanovese di Fdi Pierpaolo Borroni. Ed è proprio Borroni a rispondere: «nella delibera approvata dalla giunta si è configurato il master plan ospedaliero che prevede interventi già attivati o in attivazione per ben 721 milioni di euro, coperti con finanziamenti per la ricostruzione post sisma, risorse statali, regionali e fondi Por-Fesr. La delibera è stata approvata il 30 giugno scorso ed è un atto di indirizzo. In pratica dei fondi 2021 messi a disposizione dal Ministero per le strutture sanitarie delle Marche, quasi il 25% (circa 11 milioni) sono stati impegnati per l’ospedale di Civitanova al fine di adeguare la struttura. Ovvio che nel Bilancio 2021 non ci siano in quanto sono fondi extra bilancio regionale, ma questo Micucci lo sa bene. Quello che dovrebbe spiegare l’ex consigliere Pd è perché l’ospedale non sia stato finanziato prima. Un esempio di quanto fatto dalla giunta Ceriscioli sono i fondi per l’edilizia sanitaria messi a disposizione per le Marche dal Ministero nel 2019: una cifra di 104 milioni per tutta la sanità regionale che il Pd, inseguendo la chimera dell’ospedale unico di Pesaro, impegnò completamente per quella struttura lasciando a bocca asciutta tutti gli altri ospedali». A seguire la replica politica di Borroni: «capisco il bisogno di dissimulare che Micucci ha nei confronti della pessima amministrazione della giunta Ceriscioli, ma l’unica realtà è che la politica accentratrice dell’ospedale unico stava già prosciugando le finanze sanitarie regionali accentrando tutte le risorse per finanziare cattedrali sanitarie che si sarebbero rivelate distruttive per le strutture già esistenti. Come partito confermiamo in toto il messaggio che abbiamo voluto dirigere alla popolazione di Civitanova. La sfida che lancio è quella di vedere i risultati nell’ambito del nostro mandato e non dopo 14 mesi di cui 8 passati ad inseguire la pandemia. Nessuno ha la bacchetta magica ma sicuramente un cambio della politica regionale sanitaria è evidente».

