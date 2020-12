SINDACATI - Prende il posto di Dario Dominici, per il Maceratese sarà affiancato da Saverio Mauriello

Il consiglio direttivo della Slp-Cisl Marche, sindacato di categoria dei lavoratori postali, ha eletto giovedì 3 dicembre, con larga maggioranza, il nuovo segretario generale. Gabriele Lalli succede a Dario Dominici, che ha lasciato l’incarico dopo 12 anni alla guida del sindacato più rappresentativo dei lavoratori di Poste italiane nella nostra regione. Lalli, classe 1970, sposato e con un figlio, è entrato in Poste Italiane nel 1998 cominciando da subito la propria esperienza nel sindacato di categoria, ricoprendo anche il ruolo di responsabile per la Provincia di Ancona. Il neoeletto responsabile dei lavoratori postali ha confermato fino al prossimo appuntamento congressuale lo schema già sperimentato con successo proponendo al suo fianco, nella segreteria regionale, rappresentanti di tutti i territori e delle principali funzioni aziendali: Saverio Mauriello per la provincia di Macerata, Dario Riccetti per quelle di Ascoli e Fermo, Luigi Marcelletti per la provincia di Ancona ed Elisabetta Iannone per quella di Pesaro-Urbino. Il segretario uscente Dario Dominici, nel passare il testimone, ha sottolineato che la rotazione delle responsabilità dirigenziali «è un importante fattore di democrazia sindacale, di trasparenza, di capacità di scommettere sulle persone, oltre che prova di voler accettare la sfida del cambiamento».

Ai lavori del Direttivo regionale della Slp hanno partecipato Maurizio Campus, Segretario Generale della Slp Cisl Nazionale, e Sauro Rossi, Segretario Generale Cisl Marche.