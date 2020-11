LA DENUNCIA di Paola Ticani sulla gestione della pandemia da parte della giunta Acquaroli: «Solo propaganda e annunci a sensazione, ancora una volta la pressione dei numeri e l’impreparazione stanno prevalendo sul buon senso. E gli operatori sanitari sono allo stremo»

«Il forte impatto che ha avuto l’entrata in funzione della struttura di Civitanova sugli ospedali dell’Area Vasta 3 è sotto gli occhi di tutti, operatori e cittadini. Il suo funzionamento, infatti, è garantito esclusivamente grazie ai forti tagli effettuati negli ospedali dell’Area Vasta 3». È quanto denuncia Paola Ticani, segretaria regionale Cisl Fp Marche. Tutte le figure professionali in servizio al Covid Hospital, ad eccezione di pochissimi professionisti dell’Inrca, provengono dagli ospedali di Camerino, San Severino, Macerata e Civitanova. «Ordini di servizio “improvvisi”, come se questa ondata non fosse stata prevista, hanno, per l’ennesima volta stravolto la vita di molti dipendenti che si sono visti catapultati a chilometri di distanza dalla normale sede di servizio con un preavviso di poche ore dall’inizio del turno – prosegue Ticani – Purtroppo tutto ciò, oltre a mettere in crisi le vite dei professionisti, sta mettendo in grossa difficoltà la normale funzionalità dei presidi ospedalieri esistenti».

Nei pronto soccorso di Camerino, Macerata e Civitanova il personale «è allo stremo – denuncia Ticani – Pazienti positivi vi stazionano anche per diversi giorni mettendo a rischio la garanzia dei percorsi pulito/sporco. Che tipo di assistenza si può garantire quando il personale è ridotto al minimo? Al di là dello squallido teatrino a cui si assiste in questi giorni, basato su propaganda ed annunci a sensazione, chi doveva farlo, non è riuscito a mantenere neanche un ospedale “pulito” sul territorio per garantire le cure delle malattie non Covid, non procrastinabili – dichiara la segretaria regionale Cisl Fp – Ancora una volta, la pressione dei numeri e l’impreparazione stanno prevalendo sul buon senso di garantire una pari dignità di accesso alle cure. Si torna a parlare della possibilità della riconversione dell’ospedale di Camerino: questo dovrebbe porre l’attenzione sul ruolo che tale presidio riveste per l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione dell’Alto Maceratese ancora in piena emergenza terremoto e con l’inverno alle porte. I tempi di percorrenza già lunghi, per raggiungere un altro ospedale, potrebbero notevolmente aumentare in caso di neve».

Insomma, secondo il sindacato la prevenzione, che dovrebbe essere il fulcro della gestione di questa pandemia, sempre per carenza di personale, «si trova a “rincorrere “il virus. La necessità di un tempestivo tracciamento dei casi positivi – sottolinea Ticani – è stata da subito evidenziata come la base per il contenimento dei contagi, ma la carenza di tecnici di laboratorio e di assistenti sanitarie rende difficile un approccio rapido e mirato, facendo saltare il contact tracing». È una corsa contro il tempo, quella che il sistema sanitario sta facendo. «Il periodo estivo avrebbe dovuto servire a far trovare tutte le pedine giuste al posto giusto nel momento in cui il virus avesse ripreso a circolare prepotentemente tra la popolazione. Invece no –aggiunge Ticani -. Ora ci viene detto che si sta facendo un grande sforzo per l’assunzione di personale, ma non era forse il caso di avere i “soldati” già schierati in questa guerra annunciata? Non era forse il caso, vista l’esperienza di marzo, prevedere un ospedale completamente pulito in ogni territorio? Non era forse il caso che gli abitanti della zona montana avessero garantita la stessa possibilità di accesso alle cure del resto degli abitanti dell’Area Vasta 3? Non era forse il caso che il Covid Hospital di Civitanova avesse una sua connotazione regionale con personale magari militare o della Protezione civile?». Tutti quesiti che la segretaria regionale della Cisl Fp Marche gira ai tecnici Asur e all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

«Ora siamo in guerra – conclude Ticani – i soldati sono pochi e stanchi a causa dell’ondata precedente, costretti oltre che a turni massacranti anche a tempi di percorrenza notevoli per raggiungere il posto di lavoro. Rifletta la politica sia quella locale che quella regionale, salita su un treno in corsa, su come sta affrontando questo “ritorno del Covid”, perché se sulla carta tutto sembra perfetto, cosi non è nella realtà. Il Covid Hospital poteva e doveva essere la soluzione ma attualmente rappresenta un problema».