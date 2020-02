CORONAVIRUS - L'amministrazione leopardiana ha rinviato l'appuntamento con le maschere previsto domani in piazza Leopardi. L'istituto di previdenza sospende le attività a contatto con il pubblico

«Si comunica che, a titolo cautelativo, stante l’emergenza sanitaria “coronavirus”, la manifestazione pubblica del Carnevale in piazza Leopardi viene rinviata a data da destinarsi». E’ quanto comunica l’amministrazione comunale di Recanati, per il tradizionale appuntamento con le maschere in programma domani. Anche l’Inps Marche comunica di aver sospeso tutte le attività agli sportelli fino a data da destinarsi. «Considerati i potenziali rischi connessi alla diffusione del Coronavirus, si comunica che tutte le attività di sportello/consulenza delle strutture Inps delle Marche saranno sospese da domani 25 febbraio, fino a data da destinarsi». Chi avesse, pertanto, necessità di contattare l’Inps potrà farlo attraverso i canali del contact center e del servizio “Inps risponde” accessibili dal sito istituzionale dell’ente (www.inps.it).