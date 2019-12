ELEZIONI - Il programma della visita di lunedì ad Ancona. Il senatore Paolo Arrigoni: «Con il nostro Capitano ci prepariamo a lanciare una campagna elettorale da assoluti protagonisti»

Regionali 2020: Matteo Salvini approda ad Ancona lunedì 23 dicembre. Sarà prima in piazza del Papa, poi alla Mole Vanvitelliana per un pranzo con i simpatizzanti della Lega. Il primo appuntamento, aperto alla cittadinanza, è fissato per le 11,30. Il secondo a partire dalle 12,45. Il costo per il pranzo è di 30 euro a persona. «Matteo Salvini viene personalmente nelle Marche per incontrare gli anconetani, vittime di un sistema di sprechi e appalti truccati sui quali il sindaco Mancinelli e la Giunta avrebbero dovuto vigilare, ma anche tutti i marchigiani delusi da un’amministrazione regionale del Pd sorda alle esigenze dei cittadini, che con politiche clientelari ha condannato una regione meravigliosa alla decrescita», spiega il responsabile della Lega Marche Paolo Arrigoni. «Le Marche sono una regione fondamentale per la Lega, nella quale grazie al carisma di Salvini e alla tenacia dei nostri militanti abbiamo strutturato un processo di crescita inarrestabile. Con il nostro Capitano ad Ancona ci prepariamo dunque a lanciare una campagna elettorale che vedrà la Lega come assoluta protagonista, sia per le regionali sia per le tante elezioni amministrative che si terranno nel 2020». E dunque non appare più così scontato che il candidato governatore sarà in quota Fratelli d’Italia. Salvini vuole anche le Marche.